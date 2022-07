Ingrid Wolf en Neeltje Treffers trotse winnaressen van de Aithra Awards

NOORD-BRABANT- Tijdens de feestavond in Breepark zijn de winnaressen van de Aithra Awards 2022 bekend gemaakt. Aithra verenigt en inspireert ondernemende vrouwen uit het bedrijfsleven, overheid en onderwijs. Het netwerk van 70 ondernemende vrouwen in midden en west Brabant reikte voor de 8ste keer de awards uit om vrouwelijk talent en ondernemers te stimuleren en inspireren. Thema deze keer: WE create, WE innovate, WE celebrate.

De twee winnaressen zijn na vele selectierondes geselecteerd uit ruim 110 kandidaten. De laatste 12 kandidaten gaven een pitch op de middenstip in het NAC-stadion om vervolgens als finalist bezocht te worden door de jury op het bedrijf. Alle kandidaten mogen met recht trots zijn op hun nominatie.

De Belofte Award

Voor de belofte award waren Carlijn Kloet van Breda Maakt Mij Blij, Kim Honcoop van Kim & Mieke en Neeltje Treffers van PuurZorg genomineerd. Winnares Neeltje Treffers uit Oosterhout, kreeg de Aithra Belofte Award uitgereikt door Hélène Hendriks. Zij benadrukte de veerkracht en positiviteit die Neeltje in haar heeft. Puur Zorg staat dagelijks klaar voor ruim 1000 zorgtalenten en 100 zorgvragers. De jury ziet in Neeltje een topondernemer met een groot hart, een team builder pur sang en een inspirator voor iedereen.

Hélène vond het inspirerend om tussen zoveel ondernemende dames te staan die volgens haar één grote gemene deler hebben en dat is knetterhard werken om je doelen te bereiken. Ambassadeur Paul Depla benadrukte dat in de tijd waar de arbeidsmarkt uitdagingen kent het goed is te kijken wat er nodig is om mensen te enthousiasmeren waarbij de behoefte van vrouwen anders kan zijn als mannen.

De Aithra Award

De drie kandidaten voor de Aithra Award waren Eva Luijkx-Koedoot (Dynamico), Lisette Jacobs (Lamb Weston) en Ingrid Wolf. De hoofdsponsor Ingrid van Kasteren van +IK overhandigde de Aithra Award Ingrid Wolf. Zij woont in Breda en is sinds 2019 Voorzitter van de Raad van Bestuur bij Haaglanden Medisch Centrum. Daarnaast vervult zij een functie binnen de RvC bij voetbalclub PSV en is zij lid van de SER Topvrouwen. Het juryrapport beschrijft haar als een bestuurlijk leider ten top, een echt mensen-mens, een vrouwelijk voorbeeld om ongelofelijk trots op te zijn. Zij droeg haar prijs op aan alle vrouwen in de zorg die afgelopen jaren in de frontlinie hebben gestaan.