Gluren bij de Buren is terug: op ‘cultuursafari’ in de wijken van Breda

BREDA - Op zondag 3 juli gooien Bredanaars hun deuren en tuinhekken weer wagenwijd open tijdens ‘Gluren bij de Buren’. In de wijken van Breda zullen er optredens van lokale podiumkunstenaars te zien zijn in huiskamers en tuinen van Bredanaars.

“Het is tijd om weer eens op avontuur te gaan naar cultuur”, aldus de organisatie van Gluren bij de Buren. “Jazz-trio’s, musicalsterren (in de dop), punkbands, balletdansers, grappenmakers, kleinkunstenaars en andere podiumbeesten vertonen hun kunsten in intieme setting.” Op elke deelnemende locatie treedt een act drie keer op tussen 13.00 uur en 18.00 uur. In totaal zijn er 175 optredens op 53 locaties.

Plan je gluurroute

Op de website is het volledige en meest actuele programma te vinden. In Breda vinden er 175 optredens plaats verspreid over 53 adressen. Landelijk zijn er 1500 deelnemende locaties. Ook kan er een eigen route uitgestippeld worden om te printen of om te delen met goede buren en verre vrienden en samen te gaan gluren.

Reserveren is niet nodig.