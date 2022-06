Sophie Engels wint prestigieuze St. Joostpenning

BREDA - Sophie Engels, afgestudeerd bij de studie Art & Research aan kunstacademie St. Joost School of Art & Design in Breda, is uitgeroepen tot winnaar van de St. Joostpenning 2022 en krijgt een geldbedrag van 2.500 euro én een bronzen penning. De gemeente Breda stelt deze prijs jaarlijks ter beschikking voor het beste werk van de Bredase afgestudeerden van St. Joost.

De bekendmaking van de winnaar van de St. Joostpenning vond plaats op 29 juni tijdens de diploma-uitreiking van de bacheloropleidingen van St. Joost in Breda en is uitgereikt door Marike de Nobel, wethouder cultuur Gemeente Breda.

St. Joostpenning 2022

Sophie Engels, winnaar van de St. Joostpenning 2022, studeerde af met het project No Mans Land. De jury prijst Sophie om haar ontwikkeling vanuit de fotografie tot een kunstenaar die nieuwe wegen bewandelt op de grens van sculpturaal werken, performance en documentair engagement. De jury: “Het werk van Sophie is integer, eigenzinnig en is goed ingepast in de ruimte. De beelden die je ziet maken je nieuwsgierig en de maker nodigt je uit om zelf deel te nemen en onderdeel te worden van het werk. Zodra je die stap neemt en aandachtig luistert, word je deelgenoot van verhalen met een actuele thematiek over beeldvorming en vrouw zijn. Pure en persoonlijke ervaringen die je aanzetten om niet te oordelen maar wel anders te kijken en na te denken.”



Genomineerden

Sophie is gekozen uit een totaal van vier genomineerden, die zijn voorgedragen door extern deskundigen. Naast Sophie waren genomineerd: Anouk van Pelt van de studie New Design & Attitudes, Rosalie van de Biezen van Photography, Film & the Digital en Eva Bonnevits van de studie Illustrated & Animated Storytelling.

De jury van de St. Joostpenning bestond dit jaar uit voorzitter René Bosma, directeur van St. Joost School of Art & Design, en twee gerenommeerde deskundigen op het gebied van beeldende kunst en design: Dennis Elbers, directeur Graphic Matters/Blind Walls Gallery en Lobke Broos, directeur ROOF-A. De jury vond alle nominaties inspirerend en een toonbeeld van hoe individueel talent zich op een onderscheidend niveau kan ontwikkelen in de loop der jaren.