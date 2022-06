Brabant Bokaal voor Dorien Eggink en Paul Hagenaars

BREDA - De Brabant Bokalen 2022 van het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant gaan dit jaar naar het Bredase echtpaar Dorien Eggink en Paul Hagenaars. Ook Jan van Hoof en Willem Peters uit Meierijstad en Uden krijgen de bokaal uitgereikt. De onderscheiding wordt sinds 2008 jaarlijks toegekend aan personen die zich als vrijwilliger op meer dan bijzondere wijze inzetten voor cultuur en natuur in de provincie.

Dorien Eggink & Paul Hagenaars (Breda) worden geëerd voor de inspirerende wijze waarop zij zich inzetten voor niet-conventionele, experimentele kunst in het algemeen en het BUT-filmfestival in Breda in het bijzonder. Het is hun levenswerk om deze culturele uitingen op te sporen en aan het publiek te tonen, zowel in Breda als ver daarbuiten. Ook slagen zij erin om veel verbindingen te maken tussen kunstenaars en filmmakers onderling.

De Brabant Bokaal is sinds 2008 een eerbetoon aan personen die zich als vrijwilliger op meer dan bijzondere wijze inzetten voor de Brabantse cultuur en natuur. Jaarlijks worden maximaal drie personen met de Brabant Bokaal onderscheiden. De ontvangers van de Brabant Bokaal hebben zich verenigd in Stichting De Brabantse Hoeders. De hoeders kiezen jaarlijks in samenspraak met het Cultuurfonds een nieuw cultureel en Brabant-breed project. Iedereen kan kandidaten voor de Brabant Bokaal voordragen.

Op maandag 26 september aanstaande reikt Ina Adema, commissaris van de Koning en voorzitter van het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant, de Brabant Bokalen 2022 uit in het Noordbrabants Museum te ‘s-Hertogenbosch. Naast Dorien Eggink & Paul Hagenaars ontvangen Jan van Hoof en Willem Peters de bokaal.