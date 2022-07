Bredase WijkJury stelt top 3 beste theatervoorstellingen samen

BREDA - De eerste Bredase WijkJury heeft een top 3 opgesteld van de beste theatervoorstellingen. De drie beste beoordeelde voorstellingen van de WijkJury Breda zijn Internationaal Theater Amsterdam met Cliënt E. Busken, Theater Rotterdam met Slachthuis vijf en Dood Paard met Looking for Habibi.

Sinds september 2021 vormen negen inwoners van Breda uit verschillende wijken, met uiteenlopende culturele achtergronden en leeftijden, samen de eerste WijkJury van Breda. Allemaal hadden zij interesse in theater, maar bezochten nog niet eerder theatervoorstellingen. Het afgelopen theaterseizoen bezochten zij tien voorstellingen. Hierover gingen zij in gesprek met de makers en met elkaar. Nu, aan het eind van het seizoen hebben zij drie voorstellingen gekozen die zij het beste vonden. Eén van deze drie maakt kans op de titel Keuze van de WijkJury.



Op maandag 20 juni kwamen alle WijkJury’s uit het hele land online samen om terug te blikken op de voorstellingen die zij in 2021/2022 hebben bezocht. Elke WijkJury maakte tijdens deze bijeenkomst hun top 3 bekend. De drie beste beoordeelde voorstellingen van de WijkJury Breda zijn Internationaal Theater Amsterdam met Cliënt E. Busken, Theater Rotterdam met Slachthuis vijf en Dood Paard met Looking for Habibi.



Op dinsdag 30 augustus wordt bekend gemaakt welke voorstelling de favoriet is van de WijkJury Breda. Deze voorstelling is op vrijdag 9 september nogmaals te zien in het Chassé Theater als openingsvoorstelling van festival DNA Breda. Op vrijdag 9 september 2022 draait de huidige WijkJury bestaande uit Sacha, Rowena, Cristina, Ruth, Peter Paul, Galina, Monica, Jensen Mahmoud het stokje over aan de nieuwe WijkJury.