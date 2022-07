Karsten Kroon trapte tussen de wielertricots de wielerpreken in de Grote Kerk af

BREDA - In de Grote Kerk kunnen liefhebbers de unieke verzameling wielershirts van Henk Theuns bewonderen. Maar dat niet alleen. Iedere zondag tot de Vuelta Etappe Breda-Breda vindt er een wielerpreek plaats in de kerk. Karsten Kroon trapte de reeks afgelopen zondag af.

De eerste wielerpreek in de Grote Kerk was afgelopen zondag een succes. Karsten Kroon vertelde een mooi verhaal over het winnen van 3 bergtruien, namelijk in de Giro, de Tour en La Vuelta.

Er volgen nog vijf wekelijkse wielerpreken. Bekende sportjournalisten, verzamelaars en passionados delen op die manier hun passie voor de wielersport met het publiek. De wielerpreken zijn iedere zondag van 16.30 uur tot 17.30 uur en de toegang is gratis. Bezoekers betalen enkel de 1 euro entree voor de tentoonstelling Koerstrui in de Kerk.

Programma:

17 juli – Diana Kuip – sportjournalist RTL – Over het legendarische shirt van wielerploeg Sauna Diana uit de jaren 80.

24 juli – Henk Theuns & Gordon Tiemstra – Dialoog tussen twee gepassioneerde verzamelaars van wielertricots.

31 juli – Frank G. Bosman– cultuurtheoloog (Tilburg University) – Bosman wijst op de katholieke roots van de prachtige wielersport en maakt van elke etappe een kleine preek.

7 augustus – Robert Giebels – sportjournalist De Volkskrant – Over wielerjournalistiek, bescheiden wielrenners, Bredase wielergeschiedenis, de Tour, de Giro, La Vuelta, Kees Pellenaars en meer.

14 augustus – Edwin Winkels – auteur van La Vuelta Heroïsche verhalen uit de Ronde van Spanje – Over de Nederlandse renners die in 1935 deelnamen aan de allereerste Ronde van Spanje.

100 dagen fietsen en feest

Koerstrui in de kerk maakt deel uit van het La Vuelta Holanda programma ‘100 dagen fietsen en feest’. Van 12 mei tot en met de etappe dag op 21 augustus zijn er alleen al in Breda meer dan dertig activiteiten en festiviteiten in relatie tot wielrennen, fietsen en de Spaans-Bredase historie.