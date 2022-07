Straatwaarde zorgt voor knallende opening van Brand Parkies in het Valkenberg

BREDA - Brand Parkies beleefde dinsdagavond een succesvolle eerste avond in Breda. Mede dankzij het ideale weer was het erg druk in het park. De coverband Straatwaarde zorgde met veel herkenbare hits voor een knallende start van de reeks concerten in het Valkenberg.

Vorig jaar konden de concerten van Brand Parkies (de nieuwe naam van Palm Parkies) door de coronamaatregelen last-minute niet doorgaan. Maar dinsdagavond was het alsof de concertreeks nooit is weggeweest uit het Valkenberg. Van het T-huis tot het gras rondom de fontein: Overal zaten Bredanaars op zelf meegebrachte kleedjes en stoeltjes te genieten van het mooie weer, de gezelligheid en natuurlijk de muziek.

Met Straatwaarde had Brand Parkies een knallende start. De energieke coverband kreeg veel mensen op de been met nummers al I’m a Believer, Anouks Girl, en Iedereen is van de wereld.

Brand Parkies is een concertreeks waarbij artiesten vier avonden optreden in de stadsparken in Roosendaal, Bergen op Zoom, Dordrecht en Breda. In Breda zijn de concerten altijd op dinsdagavond. Komende weken staan A Band Called Friday, Handsome Poets, Radio Negra en Dragonfruit op het programma. “Ik ben heel trots op de artiesten die we hebben vastgelegd”, aldus organisator Bas Witlox. “Het zijn heel verschillende genres, en daarmee heeft iedere avond van Parkies echt zijn eigen stijl. Op die manier willen we een heel breed publiek trekken.”

Nieuw dit jaar is da je vooraf al consumpties kan reserveren, of een bierproeverij kan vastleggen. “In coronatijd hebben we een webshop gemaakt, en daar profiteren we nu van. Dankzij die shop kunnen we bezoekers nu aanbieden om vooraf al een fles koude wijn of een sixpack bier te kopen. Bezoekers hebben dan een voordelig tarief, en wij iets meer zekerheid. Dat is voor een gratis evenement zoals dat van ons erg belangrijk.” Ook kunnen bezoekers een picknicktafel reserveren voor een bierproeverij.