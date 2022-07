Nieuwe programmeur voor Breda Jazz Festival

BREDA - Vanaf de 51ste editie van het Breda Jazz Festival gaat de organisatie samenwerken met een nieuwe programmeur. Festiventures, onder leiding van Eelco van Velzen, neemt de programmering over van Roland Kompier Produkties. Roland Kompier was vanaf 1997 de drijvende kracht achter de programmering.

Kompierj had namens het Breda Jazz Festival alle contacten met de muzikanten die jaarlijks werden gecontracteerd om te spelen tijdens het Hemelvaartweekend. De lijn van programmering - door Roland Kompier Produkties ingezet in 1997 en uitgevoerd tot en met de afgelopen 50ste editie - zal voortgezet worden door Festiventures. Met de nieuwe programmeur gaat de organisatie van het Breda Jazz Festival werken aan een toonaangevend en toekomstbestendig festival.

Eigen unieke stijl

Met een ruime blik op de toekomst heeft het bestuur van het Breda Jazz Festival besloten om de programmering bij een andere partij te beleggen. In Festiventures ziet het bestuur een programmeur die past bij de eigen unieke stijl van het Breda Jazz Festival. Tegelijkertijd vraagt het bestuur ook van Festiventures om nieuwe mogelijkheden te onderzoeken en te ontwikkelen zowel op het vlak van programmering als in samenwerkingsverbanden. Dit alles sluit perfect aan bij de toekomstvisie van het bestuur en de bestendigheid van het festival.

Ruim 25 jaar programmering

Roland Kompier Produkties verzorgde ruim 25 jaar de programmering van het Breda Jazz Festival. In 1999 gingen Roland Kompier en toenmalig voorzitter Antoine Trommelen de uitdaging aan om het in nood verkerende festival door te starten, met het meest beperkte budget ooit. Een prestatie waar de organisatie, voormalige en huidige bestuursleden, hen nog steeds zeer dankbaar voor zijn. Het Breda Jazz Festival is sindsdien weer uitgegroeid tot het grootste gratis toegankelijke jazzfestival in Nederland en ver daarbuiten, met vele tienduizenden bezoekers per dag tijdens de vier dagen van het Hemelvaartweekend.

Het bestuur van het Breda Jazz Festival spreekt grote dank en waardering uit voor Roland Kompier en zijn partner Ans Iriks. Zij hebben enorm veel betekend voor het festival, hun inzet heeft enorm bijgedragen aan het festival en de festivalorganisatie.

Voorbereidingen 51ste editie

In september starten de voorbereidingen voor het volgende jazzfestival. De organisatie van het Breda Jazz Festival kijkt daarbij vol vertrouwen uit naar de nieuwe samenwerking met Festiventures.

De 51ste editie van het Breda Jazz Festival is van 18 tot en met 21 mei 2023.