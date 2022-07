Een unieke inkijk in het proces van de hoogste muurschildering van Brabant

BREDA - Joram Roukes werkt al sinds afgelopen week aan de hoogste Blind Wall tot nu toe. Niet alleen wordt het de hoogste muurschildering in de Blind Walls Gallery maar het wordt ook de hoogste muurschildering van Noord-Brabant. Voor hem en de organisatie is deze muurschildering dus in alle opzichten een hoogtepunt en daarom organiseren ze zondag een open middag waar bewoners en belangstellenden inzicht krijgen in het bijzondere proces achter de schildering.

De muurschildering bevindt zich op de noordgevel van residentie Bergschot in de Bredase wijk Heusdenhout en is maar liefst 38 meter hoog. Daarmee is het dus de hoogste muurschildering in Noord-Brabant. De wijkbewoners spelen een belangrijke rol in deze muurschildering. Bewoners werden gevraagd om leuke anekdotes, typerende foto’s, persoonlijke verhalen of belangrijke gebeurtenissen te delen. Joram heeft enkele van deze bijdragen meegenomen in zijn ontwerp.

Een wapen voor de wijk

De Muurschildering is een bloemstilleven, een eeuwenoud kunstgenre. In het verleden waren geschilderde bloemstillevens duur, omdat bloemen zeldzaam waren en er veel techniek bij kwam kijken. Voor Joram geldt het maken van een stilleven op deze schaal als de ultieme meesterproef. Daarnaast brengt hij door het fleurige boeket kleur in de wijk.



De vaas waarin dit boeket staat is ook belangrijk, die is samengesteld uit verschillende soorten vazen. Op de vaas komt een verwijzing naar de wijk. Bewoners is gevraagd te delen wat voor hen typisch Heusdenhout is. Samen met historische informatie gaf dit input voor een nieuw ‘wijkwapen’. Het fleurige boeket komt tot bloei dankzij dit nieuwe symbool. Dit wapen wordt tijdens de open middag onthuld.

Inzicht in een uniek proces

De open middag begint o 15:00 uur bij de Bergschot. Deze middag geeft een unieke inkijk in het proces dat Blind Walls Gallery en kunstenaar Joram Roukes doorlopen. bezoekers krijgen te horen en te zien hoe een groot project zoals deze tot stand komt. Ook kunnen bezoekers zondag zien hoe kunstenaar Joram Roukes aan de schildering werkt. Marike de Nobel, wethouder cultuur, en Jessie Bekkers - Van Rooij, directeur-bestuurder bij Laurentius, zijn ook aanwezig en samen met de betrokken bewoners onthullen zij het bijschrift.