Bredase boekenhandels organiseren festival voor lezers Young Adult-boeken

BREDA - Een festival voor lezers van Young Adult-boeken. Op zaterdag 24 september vindt de eerste editie van Flip The Page YA Bookfest plaats in Breda. Het festival wil lezers van Young Adult boeken met elkaar én met hun favoriete schrijvers in contact brengen. De programmering is tot stand gekomen met input van een community van enthousiaste YA-lezers.

Het is de organisatie gelukt om zes bekende schrijvers aan het festival te verbinden, drie Nederlandstalige en drie Amerikaanse. De Nederlandse auteurs Chinouk Thijssen, Tom de Cock en Cindy Paul & Renée Zonneveld worden in de ochtend geïnterviewd, waarna er gelegenheid is om boeken te laten signeren. In de middag zijn de Amerikaanse auteurs Neal Shusterman, Karen McManus en Kathleen Glasgow aan de beurt. Zij zijn aanwezig via een livestreamverbinding.



Tussen de auteursoptredens door is er genoeg te doen: de hele dag door is er een bookish market, kan er een selfie worden gemaakt met een boekkarakter bij de Selfie Wall, is er een YA-quiz en zijn er activiteiten gericht op ontmoeting zoals een boekenruil.



YA-liefhebbers kunnen deelnemen aan allerlei workshops: er kunnen bookish items voor de boekenkast worden gemaakt, zoals een booknook of boekenlegger. Ook kunnen YA-lezers schrijfworkshops over ‘fantasy world building’ en ‘Elk schrijfadvies is onzin’ volgen. BookTokker Gayotic Bookworm (zelf meer dan 160.000 volgers!) zal tips en tricks geven over het vergroten van het aantal volgers op BookTok.

Het festival vindt plaats bij de Nieuwe Veste en duurt van 10.00 uur tot 16.30 uur. Kaarten zijn online te verkrijgen.