Bart maakte een dorpsvlag voor Effen: ‘Vergroot samenhorigheidsgevoel’

EFFEN - Het dorp Effen heeft zijn eigen dorpsvlag. D66-lijsttrekker Bart Lauwen ontwierp de vlag om het saamhorigheidsgevoel in het dorp te vergroten. “Een vlag geeft het dorp meer identiteit.”

Een paar weken geleden, tijdens het Haagse Beemden festival, onthulde de wijk een eigen vlag. Dat bracht Effenaar Bart Lauwen op het idee om ook voor zijn dorp een eigen vlag te maken. “Ik dacht ‘goh, als Haagse Beemden een vlag heeft, waarom heeft Effen er dan geen?” Bart vond dat het dorp wel wat meer identiteit en saamhorigheid kon gebruiken. “En daar kan zo’n vlag mooi bij helpen!”, zegt hij. “Ik ben daarom in gesprek gegaan met onder andere mijn oma en andere mensen uit het dorp. Ik wilde graag weten wat zij nou écht op een Effense vlag vinden horen.”

Bart zelf is niet de enige die een Effense vlag een goed idee vindt. “Ik heb mijn ontwerp gedeeld in de Whatsapp-groep van het dorp. Daar zitten ongeveer 140 mensen in. Bijna iedereen reageerde direct enthousiast”, aldus Lauwen. “Van een paar mensen kreeg ik wat feedback. Deze heb ik meegenomen in mijn definitieve ontwerp.”

Vandaag worden de eerste vlaggen bij Bart geleverd. “Inmiddels hebben al ongeveer vijftig mensen een vlag besteld”, aldus de Effenaar. “Ook heb ik de vlag aangeboden bij de kerk en de basisschool. Zij gaan de vlag ook ophangen.”





De vlag

Bart heeft in de vlag de kleuren oranje, blauw, rood, wit en groen verwerkt. Ook zijn er drie kruizen en een molen te zien. “Het groen is voor de weilanden, de natuur en van de vlag van Princenhage waartoe Effen lange tijd behoorde”, aldus Bart. “Het oranje doet denken aan de dakpannen van de kerk, en de roestige slootgrond van de Turfvaart nabij Effen”, vervolgt hij. “De blauwe lijn van links naar rechts diagonaal staat symbool voor het water van de Aa of Weerijs dat langs Effen stroomt.” Het midden van de vlag bestaat uit het wapenschild met de molen waarnaar Effen is vernoemd. “De drie kruizen staan voor Breda. Tot slot doet het motief van de gekleurde vlakken denken aan die wieken van de voormalige molen van Effen. De witte vlakken symboliseren de vier gewesten van Effen, te weten Overa, de Rith, ‘t Hout en Effen.”