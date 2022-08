Directeur Frans van Dooremalen gaat Brabant C verlaten

NOORD-BRABANT - De directeur bestuurder van Brabant C, Frans van Dooremalen, gaat het fonds per 1 januari 2023 verlaten. Brabant C streeft met het fonds naar een duurzame versterking van het cultuursysteem door op vernieuwende wijze te investeren in cultuurprojecten. De stichting is op zoek naar een nieuwe directeur bestuurder.

Het Brabant C fonds is een investeringsfonds voor kunst en cultuur waar initiatiefnemers van culturele projecten een aanvraag in kunnen dienen voor financiering. Brabant C streeft met het fonds naar een duurzame versterking van het cultuursysteem door op vernieuwende wijze te investeren in cultuurprojecten. Van Dooremalen was de eerste en tot nu toe enige directeur van het fonds. Hij heeft in zijn rol 8 jaar mee mogen bouwen aan Brabant C en daarmee aan cultuur in Brabant. “En dat was prachtig. We hebben met het team en onze partners iets neergezet wat uniek is in Nederland en dat inmiddels voorbeeld stellend is. Typisch Brabant. Met dank aan de provincie, die dit heeft geïnitieerd en mogelijk gemaakt en de Raad van Toezicht die mij vertrouwen gaf”, aldus Van Dooremalen.

In januari 2015 werd Brabant C opgericht op initiatief van de provincie Noord-Brabant. Met de oprichting van Brabant C en het beschikbaar stellen van 25 miljoen euro, gaf de provincie een nieuwe impuls aan kunst en cultuur in Brabant. Inmiddels is er tot en met 2021 met 21 miljoen gezorgd voor een totaal van 96 miljoen aan investeringen in kunst en cultuur in Brabant. Dat is een multiplier van meer dan 4, uniek in Nederland.

Brabant C staat aan de vooravond van een nieuwe opgave om door middel van kunst en cultuur een stevige bijdrage te leveren aan de maatschappelijke uitdagingen waar Brabant zich voor gesteld ziet. Afgelopen februari zette zij de eerste stap door een nieuwe regeling te lanceren: Matching Impactprojecten. Het doel van deze nieuwe regeling is om financiering uit andere hoeken dan de publieke sector te genereren voor kunst en cultuur. Er is inmiddels al een aanvraag goedgekeurd en meerdere aanvragen zijn in behandeling of in aantocht.

Ondertussen heeft het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant een Statenmededeling over de Uitvoeringsagenda Levendig Brabant 2023 gepubliceerd. Daarin is aangekondigd dat de uitvoeringsopgave voor Brabant C wordt verlengd tot en met 31-12-2023. Tot in ieder geval die datum zal Brabant C dus aan de slag zijn met haar opdracht om kunst en cultuurprojecten van (inter)nationaal niveau te scouten en te financieren en om vernieuwing van financiering van cultuur te stimuleren.

Brabant C is op zoek naar een nieuwe directeur bestuurder. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door een bericht (inclusief actueel CV) te sturen via https://gasselingsearch.nl/vacatures/. De deadline hiervoor is 5 september 2022.