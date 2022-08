Buitenexpositie Prado verlengd tot eind september

BREDA - De buitenexpositie Prado in Breda is vanwege grote belangstelling verlengd t/m 30 september. Oorspronkelijk zouden de werken uit het Prado Museum in Madrid op 22 augustus weer worden weggehaald.



Prado in Breda vertelt in dertig panelen de verhalen over de gezamenlijke geschiedenis van Breda en Spanje. Een geschiedenis die begon met een warme vriendschap tussen het Spaanse koningshuis en de Bredase familie Nassau, en uitmondde in de Tachtigjarige Oorlog, met Breda als speelbal in de strijd. Opvallend veel werken in het beroemde Prado hebben een link met Breda. Bezoekers reageren enthousiast dat reproducties van deze schilderijen nu in Breda te bezichtigen zijn.



Royal Roots

De wortels van ons Koninklijk Huis liggen in Breda. Met het programma Royal Roots worden samen met partners van binnen en buiten de stad, de verhalen over Breda’s koninklijk verleden met die van de stad van vandaag verbonden. Royal Roots staat voor een verrassende mix van erfgoed, kunst, design en muziek, voor jong en oud, voor bewoners en bezoekers. De tentoonstelling Prado in Breda is het eerste initiatief van Royal Roots.



Samenwerking

Prado in Breda is een samenwerking tussen het Prado Museum, Stedelijk Museum Breda, Breda Marketing en de gemeente Breda. De reproducties zijn doorlopend te bekijken aan de hekken van Park Valkenberg (John F. Kennedylaan).