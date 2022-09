Monumenten openen dit weekend de deuren tijdens de Open Monumentendagen

BREDA - Tientallen monumenten openen dit weekend de deuren tijdens de jaarlijkse Open Monumentendagen. Open Monumentendagen Breda heeft het doel om inwoners en bezoekers te verbinden met de Bredase monumenten en het daaraan verbonden culturele erfgoed. Meer als 50 monumenten openen dit jaar hun deuren.

Duurzaamheid staat centraal dit jaar. Veel monumenten hebben in hun lange bestaan vaak meerdere functies gehad en ze zijn altijd doorontwikkeld met de tijd. Deze oude monumenten zijn daarom in de basis al duurzaam, omdat ze nog steeds deel uitmaken van onze huidige samenleving. Een voorbeeld hiervan, dat dit weekend te bezoeken is, is de voormalige Tapijtfabriek de Gampel in het centrum van Breda. In 2015 was de fabriek in de laatste fase van zijn restauratie. Alleen het dak moest nog gerenoveerd worden. Het hooggelegen zuid-dak was ideaal voor zonnepanelen, maar het pand was ook een Rijksmonument. In het project de Energiefabriek werden zonnepanelen gebruikt als dakbedekking. Het aanpassen en nieuwe betekenis geven aan oudbouwkundig erfgoed is volgens de Open Monumentendagen cruciaal voor het erfgoed. “Dynamisch erfgoed” wordt het genoemd.

Naast de tapijt fabriek zijn er ook nog veel andere activiteiten en monumenten te bezoeken. Archeologen en de kunstenaars van Blind Walls Gallery hebben de handen in elkaar geslagen voor een nieuw kunstwerk op het Kloosterplein. De Bredase archeologen zijn op zaterdag aanwezig en nemen de bodemvondsten mee die op de muurschildering te zien zijn. Ook kasteel Bouvigne een klassieker in het programma van Open Monumenten Dagen Breda is te bezoeken, maar dit jaar wordt voor de concerten van Popmonument de kapel in de kasteeltuin eenmalig geopend voor het publiek.

Princenhage pakt uit met maar liefst acht monumentale plekken waarvan er een aantal nooit of zelden te bezoeken is. Op zaterdag word je in stijl naar Princenhage gebracht en gehaald door de historische bussen. De monumenten die daar te bezoeken zijn: Princenhaags Museum, Villa Meertensheim, Huize de Druivelaar, Begraafplaats Haagveld, Maczek Memorial, de Martinuskerk en de Johanneskerk. Ook is er een virtuele tour met een VR-brillen door het Princenhage van vroeger.

Deze monumenten en meer kan men bezoeken tijdens de Open Monumentendagen op zaterdag 10 en zondag 11 september van 11:00 tot 17:00 uur. Kijk voor het hele programma op de website van Open Monumenten Dagen.