Burgemeester Depla onthult nieuwe Blind Wall bij Stedelijk Gymnasium Breda

BREDA - Burgemeester Paul Depla heeft vandaag de nieuwe muurschildering bij het Stedelijk Gymnasium in Breda officieel onthuld. De Blind Wall is gemaakt door de Tsjechische illustrator Patrik Antczak en is onderdeel van een uitwisselingsprogramma met het Tsjechisch Centrum Rotterdam.

In 2019 maakten Blind Walls Gallery en het Tsjechisch Centrum voor het eerste kennis tijdens een netwerkbijeenkomst georganiseerd door Graphic Matters. Tijdens deze kennismaking ontstond het idee voor een uitwisselingsprogramma tussen Breda en Tsjechië.

De Bredase kunstenaar Rutger Termohlen reisde eerder dit jaar af naar de Tsjechische stad Pilsen om daar een muurschildering te maken. Namens Tsjechië kwam Patrik Antczak naar Breda om een Blind Wall te realiseren.

Groene Gym

De muurschildering sluit aan bij het project ‘Groene Gym’ van Stedelijk Gymnasium Breda en gemeente Breda. Begin dit jaar startte de vergroening en verduurzaming van het schoolplein, om zo een nieuwe verblijfsruimte te creëren in het hart van het centrum. Dit sluit aan op de ambities van de stad Breda om zich te profileren als ‘stad in het park’.

Vanuit ‘Groene Gym’ deden leerlingen onderzoek naar een passend thema voor de muurschildering. Op basis daarvan maakten ze een eigen ontwerp, welke samen met hun onderzoek (en enkele aanvullingen van BWG) de inspiratie vormden voor het ontwerp van Patrik Antczak.

Inspiratie

De grootste bron van inspiratie was Antonius Guljé, burgemeester van Breda van 1893 tot 1907. Onder zijn aanvoering werden in Breda waterleidingen, tramlijnen en een telefoonnet aangelegd. Ook was hij verantwoordelijk voor de aanleg van het Markkanaal, Nassaukanaal, Wilhelminakanaal en het Wilhelminapark. In deze periode werd Breda aanzienlijk vergroend en gemoderniseerd.



Naast Guljé, vindt in het ontwerp een ontmoeting plaats van verschillende belangrijke personen uit de Nederlandse en Tsjechische (kunst)geschiedenis op het plein voor het Stedelijk Gymnasium Breda.