Theater toegankelijk voor iedereen: Met QR-codes haalt de Stilte geld op voor achtergestelde kinderen

BREDA - Theatervoorstellingen mogelijk maken voor iedereen. Dat is het doel van dansgezelschap De Stilte. Om dat mogelijk te maken organiseren zij regelmatig acties. Afgelopen zaterdag vond ook zo’n actie plaats: toen haalde de stichting door middel van QR stickers op Hartje Ginneken geld op. “Maar het kan altijd meer.”

Op zaterdag 10 september werd festival Hartje Ginneken in Breda bedolven onder de QR stickers. Dit was zo omdat dansgezelschap de Stilte een inzamelingsactie hield om theatervoorstellingen voor achtergestelde kinderen in Breda toegankelijker te maken. De Stilte vraagt aandacht voor kinderen in het AZC, vluchtelingen of achtergestelde gezinnen. Wanneer bezoekers van het festival de QR-code scande, konden zij geld doneren.

“Helaas is er heel weinig geld opgehaald”, aldus Elke van de Stilte. “Maar alle beetjes helpen! Het zou super mooi zijn als we nog wat meer op konden halen.” Met het ingezamelde geld geeft het dansgezelschap vrijkaartjes weg aan deze gezinnen voor hun familievoorstelling de Tijd Loopt (4+) die op 22 en 23 oktober te zien is in het Chassé theater.

“We vinden het heel belangrijk dat het een theaterbezoek geen luxe product wordt”, aldus Elke. “Voorstellingen zouden voor iedereen beschikbaar moeten zijn.” Het is dan ook niet de eerste keer dat de Stilte een actie organiseert. “Eerder dit jaar was er door een actie een groep kinderen vanuit het AZC aanwezig bij BRIK festival. Dat was zó bijzonder. We hebben toen veel positieve reacties ontvangen. Het was heel mooi om te zien hoe de lagen uit de samenleving op het festival samen kwamen.”

Wilt u nog mee doen aan deze actie? Dan kan dat via deze link: www.destilte.nl/nl/ginneken