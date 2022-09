Vier dagen plezier voor jong en oud tijdens Beekse kermis

PRINSENBEEK - Kermisliefhebbers kunnen vanaf vrijdag, tot en met maandag, hun hart weer ophalen in Prinsenbeek. Vanaf vandaag gaat daar namelijk de kermis van start.

De kermis in Prinsenbeek is een gezellige, kleinschalige familiekermis en zal dit jaar plaats vinden van vrijdag 16 september tot en met maandag 19 september. Het evenement is op genoemde data dagelijks open van 13.00 uur tot 23.00 uur. De kermis, met van oudsher dorps karakter, staat opgesteld op de Markt in het centrum van Prinsenbeek.

Senioren



Door Dorpsplatform Prinsenbeek worden tijdens de kermis de senioren van Prinsenbeek weer in het zonnetje gezet. Op maandag 19 september zullen de bewoners van Hagedonk een gezellig uitstapje maken naar de kermis voor onder meer een lekkere suikerspin of oliebol. De Zonnebloem haak dit jaar aan.