Festival PopMonument keert terug naar Breda en presenteert eerste namen

BREDA - Ook dit jaar kunnen Bredanaars weer genieten van muziek tijdens het festival PopMonument. Op zaterdag 26 november vindt het festival plaats op meerdere plekken in de stad. Vandaag maakt de organisatie de eerste namen bekend.

Na een succesvolle editie in 2021 met onder andere S10 en Froukje keert PopMonument Festival terug op zaterdag 26 november. In samenwerking met Poppodium Mezz presenteert PopMonument in diverse historische locaties in de stad een breed programma met muziek en kunst. De komende editie staat in het teken van Royal Roots; de koninklijke geschiedenis van de stad.



Vandaag maakt PopMonument de eerste namen bekend: Joep Beving, Klangstof, De Toegift en Aafke Romeijn. Meer namen en de deelnemende monumenten volgen later.

Een divers programma

De bezoeker mag een divers programma aan muziek en kunst verwachten. Pianist en componist Joep Beving maakt ‘toegankelijke muziek voor complexe emoties’ en scoort hiermee miljoenen streams in de betere Spotify lijstjes. Aafke Romeijn heeft speciaal voor PopMonument een voorstelling gemaakt over genderdiversiteit en machtsverhoudingen. Indie rockband Klangstof presenteert hun nieuwste album ‘Godspeed to the Freaks’. Voor De Toegift is PopMonument Breda een thuiswedstrijd. De Bredase band met Zeeuwse roots is dit jaar onderdeel van Popronde en werd uitgeroepen tot één van de talenten van 3voor12.

In welke monumenten de optredens gaan plaatsvinden wordt later bekend. “We kunnen wel alvast verklappen dat Joep Beving in de Grote Kerk gaat spelen. Een mooiere plek is haast niet denkbaar”, aldus festivaldirecteur Rik Peters.

Kaartverkoop

De kaartverkoop start op donderdag 15 september om 10.00 uur via www.popmonument.nl.