Breda Barst is van start: ‘Kan niet wachten om al die blije mensen te zien!’

BREDA - Dit weekend vindt de 25e editie van Breda Barst plaats. Het gratis te bezoeken muziekevenement in het Valkenberg is enorm populair in Breda en de wijde omgeving, en draait volledig op vrijwilligers. Eén van hen is Babs Verstrepen.

Voor Babs wordt deze editie van Breda Barst een bijzondere. Zij is dit jaar namelijk voor het eerst de vrijwilligers coördinator. Dat betekent dat zij op vrijdag zo’n honderdveertig man onder haar hoede heeft. “Op zaterdag zijn dat er nog meer!”, vertelt Babs enthousiast. “Ongeveer honderdtachtig.” En ook zondag helpen er een hoop vrijwilligers mee: rond de 150 personen. Het werk van Babs houdt in dat zij ervoor moet zorgen dat alles in goede banen loopt. “Ook moet ik zorgen dat iedereen op tijd is voor zijn/haar shift.”



Een aantal jaar geleden begon Babs als vrijwilliger bij het festival. “Ik was eigenlijk op zoek naar een nieuwe hobby”, vertelt ze. “Een plek om leuke, nieuwe mensen te ontmoeten. Toen ben ik hier terecht gekomen. En dat is zo goed gevallen, dat ik hier nu nog steeds rondloop.” Volgens Babs is de kracht van Breda Barst dat je als bezoeker niet merkt hoeveel organisatie er allemaal in zit. “Maar ik kan je vertellen; dat is niet normaal! We werken een heel jaar met z’n allen toe naar DIT moment.” Het meeste kijkt Babs deze editie uit naar alle ‘blije bekken’ van de bezoekers. “Als ik daaraan denk, krijg ik nu al kippenvel”, zegt Babs lachend. “Maar het is een heel bijzonder gevoel als je zaterdag of zondag over het veld loopt en je allemaal vrolijke mensen ziet. Daar doe je het toch voor?!”