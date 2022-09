Smaakmaker Mattijs van Dalen: ‘Tover daken van winkels en kantoren om tot rooftopgardens’

BREDA - ‘Stadsvergroener’ Mattijs van Dalen is door de gemeente en Breda Marketing benoemd tot Bredase Smaakmaker. Hij ontving deze onderscheiding uit handen van Wethouder Peter Bakker, voor zijn inspanningen om van Breda een steeds groenere stad te maken. Zie je een groen dak in Breda? Grote kans dat het door Mattijs is gerealiseerd!

De liefde voor tuinieren zat er al jong in bij Mattijs. Dat hij hiervan zijn beroep zou maken, was niet zo verrassend. Het bracht hem over de hele wereld, maar hij besloot in zijn eigen stad aan de slag te willen. Met zijn bedrijf Green Revolution vergroende hij onder meer het Stadskantoor, de bushalte aan de Vlaszak en 500 platte daken. Maar zijn ambitie gaat verder dan zijn bedrijf.



‘Groene buurtjes’

Als vrijwilliger zet hij zich in de Belcrum in voor het project ‘Groene buurtjes’ en hij trok de kar bij het realiseren van de groene speelplaats van basisschool De Spoorzoeker. “Als je op postzegelniveau begint, krijg je steeds meer mensen mee”, weet Mattijs. Hij wil de boodschap om te vergroenen bij zoveel mogelijk mensen onder de aandacht brengen, met name ook bij jongeren. Daarom werkt hij mee aan de vernieuwing van de opleiding Urban Green Development van Curio. Bovendien treedt hij op als gastspreker.



Wethouder Peter Bakker feliciteert Mattijs met zijn benoeming tot Bredase Smaakmaker. “Smaakmakers geven kleur aan de stad. In het geval van Mattijs is dat letterlijk zo! Met zijn bedrijf maakt hij Breda iedere keer weer een beetje groener. Wat ik zo bijzonder vind aan Mattijs is dat hij zich ook nog eens inzet om zijn kennis over te brengen en om zoveel mogelijk mensen te bereiken met zijn boodschap. Wat we van hem kunnen leren, is dat we moeten focussen op de dingen die we wèl kunnen doen. Zodat we met zijn allen Breda iedere dag een beetje mooier en duurzamer maken.”



Breda is goed bezig

Breda is volgens Mattijs al goed bezig, maar het kan altijd beter. “Zo zonde dat er zoveel daken van winkels en kantoren onbenut zijn. Hoe mooi zou het zijn om die om te toveren tot rooftopgardens? Dat ik er over vijftien jaar langs kom en er dan groenten op de daken groeien. Dat zou me echt trots maken!”



Kleur en smaak aan Breda

Sinds vier jaar benoemen de gemeente Breda en Breda Marketing jaarlijks een aantal Bredanaars tot Bredase Smaakmaker omdat zij kleur en smaak toevoegen aan de stad. Smaakmakers zetten zich in voor anderen en maken van Breda een mooiere plek. Smaakmakers worden door iemand uit hun omgeving genomineerd. Een vakjury (bestaande uit verschillende Bredanaars vanuit sport, cultuur, vrijwilligerswerk, etc.) beoordeelt alle nominaties en beslist wie er tot Smaakmaker wordt verkozen.