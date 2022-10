Stripfestival keert terug naar Breda met meer dan 70 stripmakers

BREDA - Na een pauze van drie jaar is het Chassé Theater op 15 en 16 oktober opnieuw het hart van stripminnend Nederland. “Met een verrassend programma, veel gasten uit binnen- en buitenland, en een mooie line-up van standhouders wordt dit een editie om nooit meer te vergeten”, laat de organisatie weten.



Meer dan 70 stripmakers (en de teller loopt nog steeds) komen naar Breda. Ze signeren bij de stand van de organisatie, bij de uitgevers van hun boeken, of op eigen gelegenheid. Speciale gasten zijn dit jaar de tekenaars van Donald Duck die beide dagen aanwezig zijn. De kids area was tijdens de vorige editie een succes. De complete bovenverdieping is dan gevuld met arcade games, schminkstand, knutselhoek en een heuse filmzaal. Hier wordt op zondag ook de finale van het NK Striptekenen gehouden.



Een van de hoogtepunten is de bekendmaking van de winnaars van het NK Striptekenen voor de jeugd. Op zondag is de finale en aan het eind van de dag maakt de deskundige jury bekend wie de winnaars zijn. De deelnemers komen uit heel Nederland en maken kans of een trofee, een stripboekenpakket van 250 euro en een publicatie in het stripblad Eppo.



Op zondag wordt de prestigieuze Willy Vandersteenprijs uitgereikt op het grote podium. Dit is de prijs voor het beste Nederlandstalige album van het voorbije jaar, en een initiatief van Stripgids, Sabam for Culture en Stripfestival Breda. De winnaar krijgt 5.000 euro, een expo over het winnende album én een opdrachttekening van de vorige winnaar. Ook zal op zondag de Bulletje en Boonestaak schaal worden uitgereikt. Deze prijs, geïnitieerd door het Stripschap wordt ieder jaar uitgereikt aan iemand die aan de wieg van het Nederlands beeldverhaal heeft gestaan. De winnaars van deze prijzen worden later bekend gemaakt.De presentatie van beide uitreikingen is in handen van presentatrice van Eefke Boelhouwers.



Cosplay

Een bont gezelschap cosplayers heeft zich aangemeld om het Stripfestival Breda met hun aanwezigheid op te fleuren. Bijzondere verschijningen zijn onder andere de Furries, de levensgrote knuffelbeesten die op zondag het theater onveilig maken. De entree voor het stripfestival is voor kinderen tot en met zestien jaar, onder begeleiding van een volwassene gratis. Alle activiteiten, inclusief de films en het schminken door de professionele schminkploeg, zijn gratis. Boven de 16 jaar betaal je 8,50 euro.