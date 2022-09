Breda Actief en Nieuwe Veste brengen nieuwe editie Sport- & Cultuurboekje uit

BREDA - Breda Actief en Nieuwe Veste hebben gisteren de nieuwe editie uitgebracht van het Sport- & Cultuurboekje 2022-2023 voor basisschoolleerlingen. In het boekje is een uniek aanbod aan sport- en cultuuraanbieders verwerkt, waarbij kinderen veelal een gratis proefles kunnen boeken.

Sport- & Cultuurintro- verzamelt ieder jaar een uniek aanbod van sport- en cultuuraanbieders in Breda. Dit wordt verwerkt in een boekje met QR-codes, waarmee kinderen gratis proeflessen kunnen krijgen. Zo kunnen de kinderen op een laagdrempelige manier kennismaken met het aanbod.



Breda Actief en Nieuwe Veste werken hierin samen met de Gemeente Breda en Jeugdfonds Sport en Cultuur. Het doel is om kinderen kennis te laten maken met verschillende sportieve en culturele activiteiten om zo te kunnen ontdekken waar hun interesse ligt.

Vorig jaar hebben zo’n 2500 kinderen zich aangemeld voor één of meerdere van de aangeboden proeflessen bij meer dan 130 verschillende Bredase sport- en of cultuuraanbieders. “Na de impact van Covid is het hard werken voor de sport- en cultuuraanbieders om hun ledenaantal weer op peil te krijgen”, aldus de initiators. Met dit initiatief steken Breda Actief en Nieuwe Veste de aanbieders een hart onder de riem en maken kinderen enthousiast om zich aan te melden bij de aanbieders.

App

Om de Bredase basisschoolleerlingen en hun ouders/verzorgers nog beter van een up-to-date aanbod te voorzien is er dit jaar de sport- en cultuurintro app gelanceerd. Hierin staan alle aanbieders vermeld. De gebruikers krijgen een pushmelding van de app wanneer er nieuw aanbod is of wanneer er activiteiten gepland worden.