Brabant Bokaal uitgereikt aan Dorien Eggink en Paul Hagenaars

BREDA/ DEN BOSCH - De Brabant Bokalen 2022 zijn maandagmiddag door Ina Adema, commissaris van de Koning en voorzitter van het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant, in het Noordbrabants Museum uitgereikt aan Dorien Eggink & Paul Hagenaars, Jan van Hoof en Willem Peters. De onderscheiding wordt sinds 2008 jaarlijks toegekend aan personen die zich als vrijwilliger op meer dan bijzondere wijze inzetten voor cultuur en natuur in de provincie.



Tijdens de vijftiende editie werd een nieuwe bokaal gepresenteerd, ontworpen door Sjors Driessen. Saxofoonkwartet Artvark verzorgde de muzikale omlijsting van de feestelijke middag. De Tilburgse schrijver en dichter Nisrine Mbarki droeg een gedicht voor, waarmee ze de laureaten lof toezwaaide.



De ontvangers

Dorien Eggink & Paul Hagenaars (Breda) werden geëerd voor de inspirerende wijze waarop zij zich inzetten voor niet-conventionele, experimentele kunst in het algemeen en het BUT-filmfestival in Breda in het bijzonder. Ook slagen zij erin om veel connecties te maken tussen kunstenaars en filmmakers onderling.



Jan van Hoof (Meierijstad) ontving de Brabant Bokaal voor zijn bijzondere bijdrage aan ontwikkeling van de kunst- en cultuursector in Meierijstad. Met grote drive en enthousiasme realiseert Jan bijzondere activiteiten op het brede terrein van theater, muziek, beeldende kunst, literatuur en festival.



Willem Peters (Uden) kreeg de onderscheiding voor zijn bevlogen en tomeloze inzet voor het behoud en herstel van natuur, landschap en erfgoed in Oost-Brabant. Al tientallen jaren bekleedt Willem een groot aantal vrijwilligersfuncties in al deze disciplines waarbij hij als geen ander de brug slaat tussen beleid en uitvoering.



De Brabant Bokaal

De Brabant Bokaal is een onderscheiding die het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant jaarlijks toekent aan personen die zich als vrijwilliger op meer dan bijzondere wijze inzetten voor de Brabantse cultuur en natuur. De laureaten van de Brabant Bokaal hebben zich verenigd in Stichting De Brabantse Hoeders. De hoeders kiezen jaarlijks in samenspraak met het Cultuurfonds een nieuw cultureel project. Iedereen kan kandidaten voor de Brabant Bokaal voordragen via het voordrachtformulier, dat te vinden is op onze website.