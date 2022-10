De Bredase maand van de geschiedenis is begonnen

BREDA - Vandaag is het zo ver: De start van de De Maand van de Bredase geschiedenis. Die maand heeft een zeer uitgebreid programma. Een groot deel van de activiteiten bestaat uit lezingen, maar er zijn bijvoorbeeld ook exposities zoals in het Stedelijk Museum Breda en er is muziektheater. “Het zijn echt veel activiteiten. Dat maakt het soms lastig om uit te leggen wat de maand van de geschiedenis precies is, maar tegelijkertijd is het ook onze kracht. Er is echt voor ieder wat wils”, legt Joris Verhoeven van Stadsarchief Breda uit.

De maand van de geschiedenis start op zaterdag 1 oktober met een kick-off. Wethouder van Cultuur Marike de Nobel zal De Bredase Maand van de Geschiedenis openen. Cultuurhistoricus Lotte Jensen - onder andere bekend van het televisieprogramma Het Verhaal van Nederland - vertelt over de eeuwenoude strijd van Nederlanders tegen het water en hoe die strijd werd verbeeld in de kunst, literatuur en populaire cultuur. Publiek is van harte welkom bij deze openbare bijeenkomst in de Nieuwe Veste.

De Maand van de Bredase geschiedenis bestaat dit jaar uit veel lezingen. Zo is er bij de Nieuwe Veste een lezing over crimineel Adriaan van Campen. Zestien jaar lang perste hij mensen af, en stak hij woningen in brand. In 1787 is hij veroordeeld voor brandstichting en afpersing. Het stadsarchief bezit meerdere van zijn brandbrieven. En in het Mondiaal Centrum Breda wordt een symposium georganiseerd waarin de Vrede van Breda centraal staat. Journalist en schrijver Willem Oosterbeek en directeur van Stichting Musea Bekennen Kleur Aspha Bijnaar, gaan in hun lezingen dieper in op de gevolgen van het handelsverdrag uit 1667 en dan met name voor de Banda-eilanden en Suriname.

Uniek is het muziektheater Pianostemmen dat gespeeld wordt in een loods aan de Tilburgseweg. Met maar liefst achttien piano’s wordt daar het verhaal verteld over het verleden van de systematische roof van voornamelijk Joods bezit tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Benieuwd naar alle andere activiteiten? Bekijk het uitgebreide aanbod op www.bredasemaandvandegeschiedenis.nl.