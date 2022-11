Blind Walls Film Fest toont de wereld achter street art

BREDA - Op 5 en 6 november organiseren Chassé Cinema en Blind Walls Gallery de allereerste editie van Blind Walls Film Fest, een nieuw filmfestival dat volledig in het teken staat van muurschilderingen, street art en graffiti. Naast de vertoning van meerdere korte en lange films zijn er Q&A’s en inleidingen door kunstenaars en experts. “Dit is voor ons een nieuwe manier om het verhaal achter streetart te vertellen”, legt Dennis Elbers uit.

Blind Walls Film Fest is uniek in zijn soort, in Nederland bestond nog nergens een filmfestival met de focus op muurschilderingen. Tijdens het weekend van 5 en 6 november zijn er zowel street art filmklassiekers als Nederlandse premières geprogrammeerd. Zo laat Bredase filmmaker Tamino Parren zijn nieuwe film Mural Hoofdstad tijdens het festival in première gaan. Hij focust in de film op de impact van street art in Heerlen. In The Art of Rebirth zie je Franse kunstenaar Seth Globepainter die murals maakte op scholen in Oekraïne tijdens het uitbreken van de oorlog. Extra bijzonder is ook de vertoning van de klassieker Kroonjuwelen, over de opkomst van graffiti in Nederland.

Voorzitter van Blind Walls Gallery, Dennis Elbers, kijkt enorm uit naar het weekend. “Het maken van muurschilderingen is natuurlijk één van de dingen die we doen. Maar wat we verder ook doen, is het vertellen. Dat doen we op verschillende manieren, zoals bijvoorbeeld met onze tours. Die zijn heel populair, en trekken heel diverse deelnemers. Dit film festival is voor ons een nieuwe manier om de verhalen over te brengen.”

Impact op de stad

Tijdens Blind Walls Film Fest ligt de focus op de wereld achter street art en de impact van muurschilderingen op een stad. Met de vertoning van verschillende films, Q&A met filmmakers en kunstenaars en inleidingen door experts nemen Chassé Cinema en Blind Walls Gallery het publiek mee in de wereld achter deze kunstvorm. Waar komt het fenomeen vandaan, wie zijn de makers en wat is de impact op de omgeving? Deze vragen worden in de vertoonde films belicht vanuit verschillende perspectieven. “Tijdens het Film Fest kijken we verder dan alleen Breda. We willen echt de verhalen achter streetart vertellen, en de schilderingen in een bredere context plaatsen. Want wie zijn nou de makers van die schilderingen? Waarom maken mensen graffiti? Films zijn een heel goede manier om juist die verhalen te vertellen.”

Elbers verwacht met het Film Fest niet alleen mensen uit Breda, maar ook bezoekers uit de wijde omgeving te trekken. “We willen er echt een festival van maken dat iedere liefhebber van street art wil meemaken. Onze ambitie is ook om het een jaarlijks terugkerend evenement te maken. Dat zou ontzettend mooi zijn.”

Blind Walls Film Fest vindt plaats op 5 en 6 november in Chassé Cinema. Tickets zijn te koop via chasse.nl/bwff. Op de website van het Chassé vind je ook het volledige programma.