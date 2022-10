Sound of Europe keert voor vierde keer terug naar Breda: ‘Spannend en actueel’



BREDA - Een spannende mix van jazz, funk en wereldmuziek. Op 13, 14 en 15 oktober kunnen Bredanaars er weer van genieten tijdens de vierde editie van Sound of Europe. Dit muzikale evenement vindt plaats bij Podium Bloos en in poppodium Phoenix.

Op 13, 14 en 15 oktober is het weer zover: dan keert muziekfestival Sound of Europe voor de vierde keer terug naar Breda. De officiële openingsavond wordt verzorgd door Codarts Funk Big Band (bekend van het tv-programma Matthijs Draait Door) en gitarist Bram Stadhouders met het Antwerpse Baroque Orchestration X.

Een spannend en actueel geluid

“Het grappige is dat het sound of europe festival altijd op zoek is naar de nieuwe Europese creatieve muziek die in wezen niet stijlgebonden is. De vele hedendaagse mixvormen in de muziek zijn constant in ontwikkeling,” legt programmeur en oprichter Frank van der Kooij uit. “Als festival zijn wij constant op zoek naar die ontwikkeling. Dát is wat we willen vangen met onze programmering, ieder jaar weer opnieuw. Hoe dat over een paar jaar klinkt? Wie zal het zeggen. Juist dat maakt Sound of Europe festival zo spannend en actueel.”



Dat maakt de programmering van Sound of Europe 2022 zo divers. Denk bijvoorbeeld aan het Rotterdamse sextet Antares Flare met saxofonist Paul van de Calseijde. Zij brengen stijlen als afrobeat, fusion, soul, elektronica en Zuid-Amerikaanse invloeden samen. “Europese muziek wordt altijd beïnvloed door andere culturen en stijlen buiten Europa”, licht Van der Kooij daarover toe. “Kijk alleen al naar jazzmuziek: ook dat is muziek die van origine niet uit Europa komt.” Binnen dat plaatje passen de vrolijke, dansbare klanken van de Cubaanse zangeres Estrella Acosta en haar groep Esquina 25 ook. Zij treedt op met muzikanten met roots in Cuba, de Verenigde Staten, Venezuela, Duitsland en Uruguay.



“Tijdens deze vierde editie van het SOE festival is de Bredase saxofonist Paul Van de Calseijde artist in residence. Paul volgen wij al een aantal jaren en is inmiddels afgestudeerd aan het Rotterdamse conservatorium. Hij speelt op deze vierde editie van het festival onder andere als gastsolist bij de funk bigband van dit conservatorium (De Codarts Bigband o.l. van Ronald Kool, welke bekend werd door het programma van Matthijs van Nieuwkerk), maar excelleert vooral met zijn eigen groepen, zoals het energieke Valvetronic en het poëtische Antares Flare.”



Generation Next

Het festival biedt ook een podium aan nieuw, opkomend talent. Het Generation Next-programma koppelt daarbij nieuwe makers aan gerenommeerde musici om samen een uniek optreden voor te bereiden. Iedere student krijgt carte blanche, met de voorwaarde dat ze eigen werk voordragen en samenwerken met één of meerdere gerenommeerde musici. In samenwerking met het Tilburgs Conservatorium wordt daarvoor talent in opleiding uitgenodigd. Het programma wordt gecureerd door pianist Sjoerd van Eijck, wie lesgeeft op het conservatorium. Met dit jaar de Spaanse zangeres Paloma Lázaro Arteaga en pianist en vocalist Neil Foreman.



Internationalisering

Sound of Europe brengt met de line-up dit jaar muzikanten uit onder meer Italië, Duitsland, België, Cuba, Nederland, VS, Malta en Slovenië naar Podium Bloos en poppodium Phoenix in de Belcrum. Ook zijn er ambities om het Generation Next-programma verder uit te breiden met Europese samenwerkingen. Van Der Kooij: “Zo willen we ook talent uit Nederland presenteren op festivals in het buitenland. Dat is het onderliggende doel van Sound of Europe: internationalisering vanuit en náár Breda als kern.”