Franks Filmtip: ‘Voor deze film bracht de regisseur vier jaar door in de bossen’

BREDA - Wekelijks belicht filmliefhebber Frank Spreuwenberg een film die in één van de Bredase bioscopen draait of online te bekijken is. Deze week is dat Wolf. Het meest opzienbarende natuurverhaal van Nederland. Te zien in Chassé Cinema en Kinepolis. De film is een documentaire met een voice-over van Matthijs van Nieuwkerk.

De laatste keer dat een wolf in Nederland werd gesignaleerd en gedood, voor zijn herintrede, was meer dan honderdvijftig jaar geleden, in 1845. Maar nu is hij terug. In 2019 zijn op de Veluwe de eerste welpen geboren, het begin van een roedel. Volgens de ene helft van het land goed nieuws, volgens de andere helft slecht nieuws. De documentaire Wolf, die half september in de bioscoop is gaan draaien, zit in het ‘goed-nieuws-kamp’.

Toen regisseur Cees van Kempen in 2017 met de opnames begon was de wolf nog niet in Nederland terug. Voor zijn film heeft hij, met zijn team, bijna vier jaar doorgebracht in de bossen van Duitsland en Nederland. “Wolven filmen is gekmakend moeilijk” zei hij tegen Omroep Brabant.

Welpje

Het verhaal in de film volgt het levenspad van “Scout”. Zo wordt het welpje genoemd dat we in het begin zien. Hij speelt met zijn broertjes en zussen maar blijkt ondernemender dan de rest. Na een jaar gaat hij met zijn ouders jagen en het jaar daarna verlaat hij de roedel om zelf een gezin te stichten. Maar een wolf heeft een groot jaaggebied nodig, zo’n twee honderd vierkante kilometer. Bovendien is hij op zoek naar een vrouwtje. Het wordt een groot avontuur in het dichtbevolkte Duitsland en Nederland, met vijanden als rivieren, spoorwegen en autowegen.

In heldere bewoordingen legt Matthijs van Nieuwkerk in de voice over uit waarom we – ondanks het wreedaardige imago van de wolf – toch beter af zijn mét hem, dan zònder hem. Door de komst van de wolf gaan prooidieren zich anders gedragen. De wolf gaat vooral achter de zwakke dieren aan, wat bijdraagt aan de ecologische balans. Ook de resten van door wolven achtergelaten prooien versterkt de soorten, de raven en andere aasdieren profiteren er van.

Met uiterste volharding is het Cees van Kempen gelukt om schitterende opnames te maken van de uiterst schuwe wolf. Soms zag hij ondanks zijn camouflagetenten weken geen wolf, hoewel hij wist dat ze dichtbij waren. Maar wolven hebben een bijzonder gevoelige neus en ruiken de aanwezigheid van de mens op vele honderden meters. Toch is het hem gelukt elke levensfase van de wolf te filmen en te combineren met zijn trektocht naar Nederland waar hij in 2019 een nieuwe roedel stichtte.

Goed om te weten over deze film

- Een wolf eet ongeveer drie kilo vlees per dag.

- Elk jaar worden er welpjes geboren. Na een jaar – biologen spreken over een “jaarling” - helpt de jonge wolf zijn of haar ouders met de jacht om de nieuwe welpjes van voedsel te voorzien. Het jaar dáárna verlaat hij of zij de roedel om zelf een gezin te stichten.

- Regisseur Cees van Kempen (1963) is opgeleid aan de TU-Delft. In 2014 is hij gestopt met zijn managementadviesbureau en richtte Ispida Wildlife Productions op, waarmee hij zich volledig toelegde op het maken van natuurfilms. Eerder maakte hij natuurfilms over de ijsvogel (wetenschappelijke naam: Ispida), de bever en de torenvalk.