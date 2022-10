Provincie stelt 400.000 euro beschikbaar voor Bredaas project ‘Royal Roots’

BREDA - Door de Provincie Noord-Brabant is een bedrag van 400.000 euro beschikbaar gesteld voor het dit jaar gelanceerde Royal Roots project. Hiermee kunnen de initiatiefnemers Stedelijk Museum Breda, Gemeente Breda en Breda Marketing de komende jaren verder werken om een breed en divers publiek te verbinden met de geschiedenis van de Brabantse Nassaus en de rol die zij speelden in de bestuurlijke ontwikkeling van Brabant.

“Dit initiatief sluit goed aan bij ons huidig erfgoedbeleid en bij de gedachte van het nieuwe ‘Levendig Brabant’-beleid, waarin we oog hebben voor initiatieven vanuit de samenleving. Daarnaast past het binnen de verhaallijn ‘Bestuurlijk Brabant’, die de afgelopen jaren wat minder aandacht heeft gehad. Zo zorgen we dat nóg meer Brabanders kunnen genieten van Brabants erfgoed”, aldus gedeputeerde Stijn Smeulders van onder meer Cultuur, Sport, Vrijetijd en Erfgoed.

Royal Roots

De partners Gemeente Breda, Breda Marketing en Stedelijk Museum Breda hebben de handen ineen geslagen voor een breed programma onder de titel ‘Royal Roots’. De naam Royal Roots heeft alles te maken met de bijzondere band tussen de stad en de (Oranje) Nassaus. De doelstelling van dit programma is om met culturele, maatschappelijke en commerciële partners de aandacht voor de bestuurlijke geschiedenis van Breda en Noord-Brabant te vergroten op een aansprekende en laagdrempelige manier.

Verhaal van de Bredase Nassaus

Weinig mensen weten dat de wortels van de Koninklijke Familie in Brabant liggen, om precies te zijn in Breda. Daar trouwden 600 jaar geleden een schatrijk meisje en een Duitse graaf: Johanna van Polanen en Engelbrecht van Nassau. Dat is het begin van de stamboom die via prins Willem van Oranje doorgroeit naar koning Willem-Alexander en prinses Amalia.

De betekenis van dit verhaal reikt ver. De geschiedenis van de Bredase Nassaus is verweven met de ontwikkeling van Brabant tussen 1100 en 1648. De overgang van het Hertogdom Brabant naar de scheiding van Staats-Brabant en Konings-Brabant, het ontstaan van het Markiezaat van Bergen op Zoom en de Baronie van Breda en het uiteenvallen van de Nederlanden. Vanuit Brabant ontstaan uiteindelijk de huidige koninkrijken van België en Nederland.

Initiatieven en onderzoek

Het programma van Royal Roots is deze zomer gestart met de drukbezochte buitententoonstelling ‘Prado in Breda’. In samenwerking met het Madrileense Prado Museum is een selectie van schilderijen gemaakt die een beeld geven van het Spaanse verhaal van Breda. In mei 2023 opent Stedelijk Museum Breda de nieuwe vaste presentatie ‘De Nassaus van Breda – Kasteel, Stad en Land’ en realiseert Blind Walls Gallery met de Spaanse kunstenaar Javier de Riba een spectaculaire installatie op het plein voor het Kasteel van Breda.