Dit is de line-up van Popmonument Breda

BREDA - De line-up van festival PopMonument is bekend. In 2021 had het festival al een bescheiden, eerste editie in Breda. Maar nu de coronamaatregelen zijn verdwenen, pakt het festival uit voor de 2e editie. Die vindt plaats op 26 november. Tijdens PopMonument vinden optredens plaats op unieke monumentale locaties in de stad.





Wie PopMonument bezoekt, stelt zijn programma helemaal zelf samen. Je kunt per tijdslot namelijk kiezen uit de verschillende optredens. Zo zie je makkelijk vier of vijf concerten op een avond. Inmiddels heeft PopMonument de line-up bekend gemaakt. We lichten enkele optredens en locaties uit.



Kapel Holland Casino x Bente en Prins S & De Geit

Paaspop, Lowlands, de kapel van het Casino: waar het Haagse trio Prins S. en De Geit ook staat, ze zetten alles op z’n kop met hun elektronische Nederpop en laten het voormalige nonnenklooster schudden tot in het fundament. Singer-songwriter Bente brengt wat muzikale rust in de tent met haar Nederlandstalige pop met invloeden uit de hiphop, R&B en soul.

Grote Kerk Breda x Joep Beving

Componist en pianist Joep Beving speelt ingetogen, intieme pianostukken. Het is geen neoklassieke muziek, geen pop, geen jazz. Toch gaan zijn fraaie, trage klanken in razend tempo de wereld over. 26 november opent Joep het festival in de Grote Kerk Breda met zijn meditatieve melodielijnen onder de hoge bogen van de kerk.





Oude Stadhuis x Aafke Romeijn x Teun Seuren en De Toegift

Ontwerper Teun Seuren heeft voor Aafke Romeijns optredens op PopMonument een monumentaal kostuum ontworpen dat aansluit op de onderwerpen die zij aanraakt tijdens haar performance, namelijk genderdiversiteit en machtsverhoudingen. Veel actueler wordt het niet qua onderwerp op een plek die zoveel geschiedenis heeft meegemaakt. Voor Bredanaars De Toegift is deze avond een thuiswedstrijd en het Oude Stadhuis een bekend baken op de Grote Markt. Deze 3voor12 talenten spelen Nederlandstalige Indie met invloeden uit de jazz.



Mezz x De Likt, Klangstof & Stuurbaard Bakkebaard

‘Ik heb sjans, kleding, de DJ en de nacht’ is een zin die elke festivalganger kent. Terwijl De Likt haar retro-digitale, soms early 90’s game-achtige sound laat horen en als onderdeel van hun afscheidstour optreedt op het podium van de Mezz, presenteert Indie rockband Klangstof eerder die avond hun nieuwste album ‘Godspeed to the Freaks’, afgewisseld door Stuurbaard Bakkebaard : dit eigenzinnige trio maakt een originele muzikale mengelmoes met teksten die in vijf verschillende talen worden gezongen.







PopMonument biedt nog veel meer om uit te kiezen. Denk aan Julie Odell in de Lutherse Kerk, Kenny Anders in de Nieuwe Veste en voor de Stadsgalerij worden grootse plannen gesmeed.





Tickets en info

Voor een kaartje voor PopMonument betaal je 35 euro inclusief servicekosten. Tickets zijn verkrijgbaar via popmonument.nl. PopMonument wordt mede mogelijk gemaakt door: gemeente Breda, Breda Marketing, Royal Roots, poppodium MEZZ, BNG Cultuurfonds, Prins Bernard Cultuurfonds, Mastboom Brosens, Zabawas, SOUNDZ, Lyfter, Hotel Zeezicht en alle deelnemende locaties, artiesten en organisaties.