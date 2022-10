Een renovatie en nieuwe inrichting: Stedelijk Museum Breda sluit een half jaar de deuren

BREDA - Op 14 november sluiten de deuren van Stedelijk Museum Breda voor een periode van 6 maanden. De aanleiding voor die langdurige sluiting is een renovatieproject waarbij de museumzalen worden voorzien van nieuwe vloeren. Tegelijk grijpt het museum deze gelegenheid aan voor een herinrichting van de vaste opstelling. Met tentoonstellingen over de Bredase Nassaus en Breda in de negentiende eeuw richt het museum zich nadrukkelijk ook op een breder publiek met bijzondere aandacht voor families.

In 2017 is Stedelijk Museum Breda neergestreken aan de Boschstraat, op de plek waar eerder museum de Beyerd, Grafisch Museum en Moti zaten. Vanwege de slechte staat van de vloeren heeft de eigenaar van het pand, de Gemeente Breda, nu groen licht gegeven voor de renovatie. Dat is een groot project waarbij alle museumzalen, circa 1200 vierkante meter, leeggehaald worden om beschadigingen te herstellen en de vloeren te egaliseren.

Herinrichting

Voor de bezoeker zullen de nieuwe vloeren straks niet het grootste verschil maken, benadrukt een woordvoerder van het museum. De grote verandering is de herinrichting van het museum. Want tegelijk met de nieuwe vloeren komt er een gloednieuwe vaste presentatie. De ruimte waar nu de museumshop en café zijn, wordt opnieuw ingedeeld om meer zitruimte te creëren. De patio krijgt het karakter van een binnenplein met terras. De gratis toegankelijke ruimte voor samenwerkingsprojecten blijft.

Nieuwe vaste tentoonstelling

De nieuwe vaste opstelling wordt ‘De Nassaus van Breda – Kasteel, stad en land’. Daarin maken bezoekers een tijdreis en komen ze van alles te weten over de belangrijke geschiedenis van Breda en hoe dat verhaal nauw verbonden is met het Huis van (Oranje) Nassau. In de expositie wordt duidelijk dat de impact van die intrigerende geschiedenis doorwerkt tot de dag van vandaag.

Die nieuwe vaste opstelling is specifiek gericht op alle leeftijden. In samenwerking met Studio Louter en OPERA Ontwerpers en partners in de stad creëert het museum een toegankelijke en aantrekkelijke belevenis voor jong en oud. “Door de Nassauopstelling loopt een familiespoor. Aan de hand van opdrachten, verrassende weetjes en prikkelende vragen worden kinderen op speelse manier wijzer. Speciale interactieve installaties dragen daar nog verder aan bij. “

De Nieuwe Stad

De andere nieuwe opstelling waar Stedelijk Museum Breda de komende periode aan zal werken is ‘De Nieuwe Stad’. De Nassaus waren verantwoordelijk voor de eerste bloeiperiode van Breda, de tweede bloeiperiode begon in de negentiende eeuw. Met de komst van de industrie, de KMA en het Bisdom kwam de ontwikkeling van de stad in een stroomversnelling. Aan de hand van schilderijen en voorwerpen uit de museumcollectie en de verhalen erachter, krijgt de bezoeker een beeld van deze onderbelichte periode. Ook hier is een speciale familieroute voor jong en oud.



Met een grote expositie van Ruud van Empel, een kunstenaar met internationale faam en Bredase roots, realiseert het museum een spraakmakende openingstentoonstelling. De heropening is gepland in mei 2023.

Partners en subsidiënten

De renovatie en herinrichting van Stedelijk museum Breda is mogelijk gemaakt dankzij Dioraphte, Mondriaan Fonds, Provincie Noord-Brabant, VriendenLoterij, Zabawas, Gemeente Breda en Breda Marketing. Gedurende de sluiting kunnen geïnteresseerden op de hoogte blijven via de website en een speciale nieuwsbrief.