Franks Filmtip: ‘Boiling Point won maar liefst vier Engelse filmprijzen’

BREDA - Wekelijks belicht filmliefhebber Frank Spreuwenberg een film die in één van de Bredase bioscopen draait of online te bekijken is. Deze week is dat Boiling Point. Te zien in Chassé Cinema en Pathé

Het schitterende van Boiling Point is, dat de film is opgenomen in “one shot”, de camera blijft de gebeurtenissen volgen, zonder onderbreking, zonder montage. Dat maakt de film heel intiem. Als kijker sta je in een Londens restaurant tússen de keukenbrigade.

Het is de vrijdag voor kerst. Andy Jones (Stephen Graham) is chef-kok, zijn restaurant is razend populair. Hij is veeleisend voor zijn personeel want hij heeft een naam te verliezen. Zeker op de drukste avond van het jaar, waarop het restaurant bovendien overboekt is, moet worden gewerkt met militaire precisie. Alles moet meezitten om deze avond tot een goed einde te brengen. Maar uitgerekend vandaag komt de Voedsel- en Warenautoriteit langs, de lastige sous-chef wil praten over opslag en de afwashulp is alweer te laat. En dan moeten de klanten nog binnenstromen. Er zijn allerlei uitdagingen. Arrogante infuencers die buiten de kaart om willen eten, een racistische klant die het zwarte bedienend personeel uitdaagt en een gast die een allergische reactie krijgt. Terwijl in de keuken de stress tot een kookpunt komt, verschijnt een TV-kok die nog een rekening met Andy te vereffenen heeft. Hij heeft, niet toevallig, maar wel onverwacht, een bekende restaurantcritica meegenomen. En intussen moet Andy zijn scheiding in goede banen zien te leiden, want hij is drie maanden geleden bij zijn vrouw en zoon vertrokken. Soms draait de camera weg bij Andy, want de chef-kok is niet de enige met persoonlijke sores, wat onder andere leidt tot een ontroerende “moeder-zoon” omarming in de patisseriekeuken.

Door het camerawerk van Matthew Lewis en de regie van Philip Barantini is dat alles meesterlijk zenuwslopend in beeld gebracht. Aangrijpend van het begin tot het eind. Uiteindelijk wil je de helpende hand toesteken om te voorkomen dat het verkeerd afloopt. Want je gaat houden van de personages, met ieder hun eigen kookpunt.

Kader

- Er waren in 2020 vier draaidagen gepland voor de film Boiling Point, maar door de lockdown werd dat aantal teruggebracht tot twee. Dat heeft ongetwijfeld bijgedragen aan het gevoel van urgentie en stress. De opnames moesten in bijna één keer slagen. Gelukkig was de derde “take” raak.

- Boiling Point gaat niet over lekker eten, zoals The Trip, de beroemde film uit 2010 van de culinaire roadtrip door Schotland met Steve Coogan en Rob Brydon.

- Boiling Point won vier Engelse filmprijzen