Breda zet met nieuwe campagne in op creatieve ondernemers

BREDA - Breda Marketing heeft de campagne Explore Creatieve Breda gelanceerd. Met deze campagne wil Breda Marketing extra aandacht krijgen voor de ‘creatieve hotspots’ van de stad.

De creativiteit van Breda laten zien, dat is waar Explore Creative Breda voor staat. Breda Marketing werkt hiervoor samen met diverse ondernemers die ieder op hun eigen manier duurzaam, met passie en vooral creatief aan de weg timmeren. Als winkel, gastvrije horeca of culturele plek.



Route

Om bewoners en bezoekers kennis te laten maken met deze vernieuwende ondernemers maakte Breda Marketing een route langs voorlopig veertien locaties in de historische binnenstad en het industriële Havenkwartier. Deze route is, inclusief extra tips, te vinden op explorebreda.nl/creative.



“De route vormt de basis van de campagne, welke we het komende jaar groots inzetten. De ondernemers worden op een creatieve manier onder de aandacht gebracht door middel van een multichannel campagne waar on- en offline met elkaar worden verbonden”, aldus Breda Marketing.



Mee op ontdekking

Als lancering van de creatieve route nodigt Breda Marketing bewoners en bezoekers uit voor een tour onder leiding van een gids van BredaWandelt. De tour laat zien waar creatief Breda toe in staat is. Op zaterdag 5 & 19 november 2022 vinden er twee tours plaats. Deelname hieraan is gratis. Inschrijven kan via EventBrite. De wandelroute Explore Creative Breda is de eerste route die Breda Marketing uitbrengt in een serie Explore routes. Routes met thema’s als historie en groen volgen later. Alle routes worden meertalig uitgebracht.