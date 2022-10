Franks Filmtip: ‘Een uniek inkijkje in de natuur in een havengebied’

BREDA - Wekelijks belicht filmliefhebber Frank Spreuwenberg een film die in één van de Bredase bioscopen draait of online te bekijken is. Deze week is dat Wild Port of Europe. Te zien in: Pathé, Kinepolis en Chassé Cinema,

Wild Port of Europe brengt spectaculair in beeld dat in het wild levende dieren zich niet laten verdrijven in het haast surrealistische havengebied van Rotterdam en Moerdijk. Tussen grijpers, zo groot als de bek van een monster, doordenderende goederentreinen en hei-installaties die palen de grond in bonken, zoeken de dieren in alle rust hun weg. Het is al bijzonder dat in zo’n volledig door mensen gevormde omgeving plaats is voor bloemen en planten, zoals orchideeën, maar dat zelfs in het wild levende dieren, zoals egels, bunzingen, kleine mantelmeeuwen, konijnen, een torenvalk en zelfs zeehonden, er kans zien te overleven is niet minder dan een mirakel. En het contrast is zo mogelijk nog groter als we zien dat er op grote schaal jongen worden geboren. De torenvalk heeft haar nest gemaakt vier hoog in op elkaar gestapelde containers, de bunzing koos voor een nest onder een zeecontainer en de oeverzwaluw kan haar eieren kwijt in het opgespoten zand. Alleen de egel moet haar kinderen verhuizen omdat er bij haar naast wordt geheid. Omdat er windmolens worden aangelegd ter bescherming van de natuur.

De omstandigheden in het havengebied zijn voor de wilde dieren natuurlijk niet gemakkelijk. Maar er is ook een keerzijde. Soms biedt dit economische zwaartepunt van de Nederlandse productie- en transporteconomie ook voor de dieren voordelen, want de mens komt hier alleen om te werken. Egels, die gek zijn op wandelen, kunnen hier prima uit de voeten, de mantelmeeuwen kunnen naar hartenlust kijven en de wolhandkrab is handig genoeg om zich niet door kademuren te laten tegen houden. Er wordt warm water geloosd waardoor er relatief veel vis in de havens zwemt. Daar komen de zeehonden op af en ook de wolhandkrab is er blij mee.

In de verte zien we kraanschepen van Heerema, de Sleipnir en de Thialf, schepen van tweehonderd meter lang en honderd meter breed. Maar ze spelen in de film slechts een bijrolletje, zoals de mens alleen maar figurant is. Zijn aanwezigheid vormt niet meer dan het kader in deze film, de focus ligt op de in het wild levende dieren en hun vermogen zich aan te passen aan veranderde omstandigheden. Veranderingen die niet alleen veroorzaakt worden door de dynamiek van de haven, maar ook door klimaatverandering. Biologen zien door hitte en stortregens verandering van gedrag bij de dieren. De lontjes worden korter. Oud journaal presentatrice Sasha de Boer, die de beelden van commentaar voorziet, vraagt zich af of dat ook ónze toekomst is. Maar door de funky trompetmuziek van Eric Vloeimans bij de beelden word je dan weer vrolijk.

Wat je moet weten over de film

- De makers van de film, Willem Berents en Melanie Kutzke kwamen in 2016 in de unieke gelegenheid om natuuropnamen te maken op een afgesloten industrieterrein in de haven van Moerdijk. Zij deden dat voor de beeldencollectie van de stichting Natuurbeelden en het Nederlands Instituut Beeld en Geluid. De daar aanwezige diversiteit aan planten en dieren verraste hun enorm en inspireerden de makers tot deze bioscoopfilm.

- Ruim dertig bedrijven hebben ieder afzonderlijk aan de makers toestemming moeten geven voordat ze hun terrein op mochten. Aan de film is door dertig mensen ruim vier jaar gewerkt.

- Tot de sponsors van de film behoren de oliebedrijven BP en Shell. Dat kwam de makers van de film op felle kritiek te staan van 24 milieuorganisaties. Die lieten in een gezamenlijk statement van zich horen: “Onder de rook van de vervuilende petrochemische industrie floreert de natuur. Dat is kort de boodschap van de documentaire. Het zal dan ook niemand verbazen wie de trotse sponsors zijn van deze film: BP en Shell. Wild Port of Europe is de definitie van greenwashing.”

- De makers Berents en Kutzke stelden daar tegenover dat BP en Shell geen invloed op de inhoud van de film hebben hadden en dat ook organisaties als Staatsbosbeheer en de Dierenbescherming hebben meegewerkt. Ze denken dat de film hen geen geld zal opleveren. Om de film mogelijk te maken heeft het echtpaar Berents en Kutzke zelfs een extra hypotheek op hun huis moeten nemen.

- Over deze film verschenen ook recensies in vakbladen als De Ingenieur en De Binnenvaart krant.