Gemeente trekt 7 ton aan subsidie uit voor culturele organisaties

BREDA - Vijf culturele organisaties kunnen in 2023 en 2024 rekenen op een subsidie van de gemeente Breda. Het totale bedrag dat toegekend is, is 700.000 euro per jaar. In totaal zijn er twaalf aanvragen ingediend.

Blind Walls Gallery, Podium Bloos, Theaterwerkplaats Tiuri, The100hands en Zout krijgen de komende twee jaar subsidie van de gemeente Breda. In totaal kende de Breda 700.000 euro aan subsidie toe. Mede dankzij deze financiële ondersteuning kunnen vijf organisaties de komende twee jaar aan de slag met het ontwikkelen van beeldende kunst en vormgeving, dans en theater voor de inwoners van de stad en daarbuiten.

“De gemeente Breda heeft deze subsidieregeling ontwikkeld voor organisaties met een groot lokaal en regionaal belang. Want een gezonde culturele sector is compleet en bestaat naast een bloeiende amateursector, een infrastructuur voor cultuureducatie, jonge talenten, landelijke voorzieningen en internationale top, uit lokale en regionale voorzieningen”, aldus wethouder cultuur, Marike de Nobel. “Ik ben blij dat deze organisaties mede dankzij de gemeente Breda de komende twee jaar kunst en cultuur kunnen ontwikkelen voor jong en oud. We hadden uiteraard graag alle aanvragen die aan de voorwaarden voldoen ondersteund, maar omdat het budget daarvoor niet toereikend is, hebben we keuzes moeten maken.”

Selectiecriteria

De aanvragen moeten voldoen aan een aantal voorwaarden. Een aanvrager moet bijvoorbeeld gevestigd zijn in Breda of samenwerken met een organisatie in de gemeente, en er moet sprake zijn van andere inkomstenbronnen. Bovendien moeten een aanvrager voldoen aan de Governance Code Cultuur, en de Fair Practice Code en de Code Diversiteit en Inclusie onderschrijven. Dit zijn drie gedragscodes, opgesteld voor en door de cultuursector in heel Nederland. Aanvragen die voldoen aan de voorwaarden, worden beoordeeld op de artistiek-inhoudelijke kwaliteit, de zakelijke kwaliteit, de publiekswerking en het stedelijk- en regionaal belang van de activiteiten. Sinds dit jaar hebben ook twee externe adviseurs zitting in de beoordelingscommissie die mede beoordelen op het criterium ‘artistiek inhoudelijke kwaliteit’.