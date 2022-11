Franks Filmtip: ‘Van deze film krijg je kippenvel’

BREDA - Wekelijks belicht filmliefhebber Frank Spreuwenberg een film die in één van de Bredase bioscopen draait of online te bekijken is. Deze week is dat Close. Te zien in Chassé Cinema

Hoe hij het voor elkaar krijgt weet ik niet, maar na zijn vorige film Girl heeft de Belgische regisseur Lukas Dhont (31) met zijn film Close weer een diamant afgeleverd, die niet ophoudt te schitteren. Na de première op het filmfestival in Cannes in mei van dit jaar kreeg de film een staande ovatie die tien minuten duurde. Inmiddels is de film overladen met prijzen. Kippenvel is wel de beste omschrijving van wat deze delicate film bij de bioscoop bezoeker oproept.

Vriendschap

Vriendschappen op jonge leeftijd kunnen heel intens en gelukkig zijn. Léo (Eden Dambrine) en Rémie (Gustav de Waele) hebben zo’n vriendschap. Ze zijn allebei dertien jaar en kunnen zich niet herinneren ooit niet bij elkaar te zijn geweest. Ze rennen samen, ze stoeien samen, fietsen samen, lachen samen, hebben samen geheimen, ze logeren samen en gaan samen naar school. Rémie is muzikaal en speelt hobo. Trots bezoekt Léo een concert van zijn vriend en hij biedt hem aan zijn manager te worden. In de zomer helpt Léo mee op het bedrijf van zijn ouders waar hij, samen met zijn oudere broer, dahlia’s plukt.

Na de zomervakantie wacht de middelbare school. En net als voor iedere scholier is dat ook voor Léo en Rémie een hele grote stap. De wereld wordt groter, er liggen nieuwe uitdagingen te wachten en er zijn grenzen te verkennen. Op het schoolplein laten hun leeftijdgenoten zich niet onbetuigd. Ze hebben commentaar op de vriendschap van Léo en Rémie. Die vinden ze nogal close. In zo’n omgeving is het nog niet zo makkelijk je verhouding tot de groep, en – vooral- tot elkaar, te bepalen. “Het is een film over vriendschap, maar ook over het verdriet dat we kunnen hebben bij het einde van een vriendschap”, zegt regisseur Dhont over de film. Meer wil ik over de plot niet vertellen omdat het verhaal over kwetsbaarheid en liefde daar te mooi voor is.

Het verhaal wordt gebracht vol beweging en kleur, precies zoals het leven van een gelukkige dertienjarige is. Alsof je naar een zojuist afgeschoten vuurpijl kijkt die een steeds hoger spoor trekt in de zwarte nacht en dan, met een klap, plotseling in duizenden vonken uiteenspat en het land verlicht.

Natuurtalent

Voor zijn rol van Rémie heeft Gustav de Waele (14) gereageerd op de oproep om auditie te doen. Eden Dambrine (15), die de rol Léo speelt, is dé grote ontdekking, de revelatie, van regisseur Lukas Dhont. Bij de audities voor deze film kwam geen geschikte kandidaat tevoorschijn voor de rol van Léo. In die periode kwam Lukas Dhont, al speurend, Eden Dambrine tegen in de trein van Antwerpen naar Gent. Hij vroeg hem auditie te doen. Een natuurtalent.

Wat je moet weten over de film

- Close is de Belgische Oscar inzending in de categorie Beste Buitenlandse film. De Oscar uitreiking zal in maart 2023 plaatsvinden.

- Op het filmfestival in Cannes won de film de Grand Prix, zeg maar zilver in plaats van goud.

- IndieWire, het Amerikaanse vakblad voor de filmindustrie, hield een enquête onder 75 filmcritici, aanwezig bij het filmfestival in Cannes. De critici vonden Close de beste film van dat festival.

- Regisseur Lukas Dhond heeft samen met Angelo Tijssens het scenario geschreven voor Close. Het is de meest persoonlijke film die Dhond heeft gemaakt. Zijn moeder, Hilde Weymaere, zei over haar zoon: “Ik kon zien dat Lukas’ coming-out hem enorm veel deugd deed. Hij werd plots veel meer ontspannen.”