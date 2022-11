Bavel Izz Music keert terug met 6e editie: ‘Het enthousiasme is enorm’

BAVEL - Na zeven jaar afwezigheid keert Bavel Izz Music (BIM) terug. Achter de schermen wordt al hard gewerkt om de zesde editie van het muzikale evenement tot een succes te maken. “Het enthousiasme is enorm groot”, vertelt voorzitter Chris Bastiaansen. ”Iedereen staat te springen om dit prachtige evenement weer plaats te laten vinden.” De optredens staan gepland in oktober 2023.

Het is een begrip in Bavel: Bavel Izz Music. Al vijf keer werd het grote muziekevenement georganiseerd in de Huif. De eerste editie vond plaats in 2002, en de laatste in 2016. “Na die laatste editie was ik eigenlijk gestopt”, vertelt voorzitter Chris Bastiaansen. “Maar na de zomer van 2021 werd er toch weer gepraat over nóg een editie. En dan is het gewoon een te mooi evenement om het niet te doen. Dus ik ben ontzettend trots dat we met ons team van het eerste uur, en natuurlijk met de vele andere vrijwilligers, nu voor de zesde keer dit muziekspektakel neer gaan zetten.”

Harmonie

De aanleiding voor de zesde editie van Bavel Izz Music is het aanstaande jubileum van Harmonie St. Caecilia uit Bavel. De harmonie bestaat in 2023 namelijk 100 jaar. “Dat jubileum wil de harmonie natuurlijk groots vieren. Zo kwamen ze in gesprek met ons bestuur”, vertelt Ron Graumans, bestuurslid van BIM. “Een zesde editie van Bavel Izz Music organiseren is dé manier om dat jubileumjaar met een klapper af te sluiten.”

Inmiddels wordt er achter de schermen al hard gewerkt aan de zesde editie van Bavel Izz Music. Zo is de regiecommissie al bezig met de plannen voor de opbouw, het licht en het geluid. En de muziekcommissie buigt zich over de nummers. “In totaal worden bij Bavel Izz Music zo’n 35 nummers gespeeld”, legt Graumans uit. “Daar is de muziekcommissie al volop mee bezig. Eén van de ideeën is om onder andere een terugblik te doen op de highlights van de vorige vijf edities. Want in de vorige vijf edities hebben we natuurlijk veel hoogtepunten mogen meemaken.” De organisatie van BIM wil in januari de eerste audities laten plaatsvinden, zodat er in maart kan worden gestart met repeteren.

Uitdagingen

De grootste uitdaging voor Bavel Izz Music is het financiële plaatje. Want de kosten van bijvoorbeeld het huren van materialen en van de energie zijn fors gestegen. Het binnenhalen van sponsoren is voor de organisatie dan ook erg belangrijk. “Maar ook ondernemers kampen met stijgende kosten en hebben lastige jaren achter de rug. Daar zit voor ons zonder twijfel de grootste uitdaging”, licht Bastiaansen toe. Toch hebben Bastiaansen en Graumans vertrouwen in het rondkrijgen van het financiële plaatje. “We willen dit echt heel graag. Dus we zijn ervan overtuigd dat het gaat lukken.”

Waar BIM in ieder geval géén gebrek aan heeft, is enthousiasme bij vrijwilligers en deelnemers. “Iedereen die hoort dat Bavel Izz Music terugkeert is enthousiast. Dat is echt geweldig om te zien. Het dorp staat te springen. Dat is wat mij betreft ook de grote kracht van Bavel Izz Music: De verbroedering. Dat is voor het dorp echt fantastisch. Al helemaal na de lastige coronajaren.”

Oktober 2023

Bavel Izz Music vindt plaats op donderdag 13, vrijdag 14 en zaterdag 15 oktober. Eerdere edities van het evenement trokken zo’n 2500 bezoekers. Toen werden er ook kaarten verkocht voor de generale repetitie, om te zorgen dat niemand het muziekspektakel hoefde te missen. “Destijds stonden er Efteling-achtige rijen voor de kaartverkoop bij de Huif. Dat was voor ons als bestuur natuurlijk prachtig om te zien”, blikt Graumans terug. “Het geeft aan hoe het evenement in Bavel én directe omgeving leeft. We hopen natuurlijk ook deze editie weer op drie geweldige, uitverkochte avonden op donderdag, vrijdag en zaterdag!”



