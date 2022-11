Franks Filmtip: ‘De dialogen in deze film met Hugh Jackman snijden door de ziel’

BREDA - Wekelijks belicht filmliefhebber Frank Spreuwenberg een film die in één van de Bredase bioscopen draait of online te bekijken is. Deze week is dat The Son. Te zien in: Kinepolis en Chassé Cinema

De Franse regisseur Florian Zeller (1979) schreef voor het theater de trilogie La Mère (2010), Le Père (2012) en Le Fils (2018), de moeder, de vader en de zoon. Het toneelstuk Le Père werkte hij om tot het scenario voor de film The Father (2020). Juist toen bekend werd gemaakt dat de film The Father zesmaal voor een Oscar was genomineerd, onthulde Florian Zeller dat hij was begonnen met de verfilming van het familiedrama Les Fils onder de titel The Son. In zekere zin een logisch vervolg op The Father.

Alarmbellen

Nicholas (Zen McGrath) is zeventien en zoon van Peter (Hugh Jackman) en Kate (Laura Dern). Ze wonen in New York. Hugh is een succesvolle advocaat die tussen de wolkenkrabbers in een panoramakantoor werkt en Kate is architect. Een scenario voor een stralend gezin, maar Hugh en Kate zijn gescheiden en Nicholas voelt zich doodongelukkig. Vader Hugh is aan een tweede pluk begonnen, compleet met love baby, en Nicholas woont bij zijn moeder Kate. Als blijkt dat hij al een maand rondzwerft door de straten van New York in plaats van dat hij naar school gaat, gaan de alarmbellen rinkelen en mag Nicholas bij zijn vader gaan wonen. Dan komen de meedogenloze confrontaties. Aan de nieuwe vriendin van zijn vader, Beth (Vanessa Kirby), vraagt Nicholas of zij wist dat haar vader was getrouwd en een zoon had, toen ze met zijn vader Peter een relatie begon. Als Peter zijn zoon verwijt dat zijn gedrag hem pijn doet, verwijt Nicholas zijn vader dat hij uit het gezin is vertrokken, alsof dat niet veel pijnlijker is. De vader wil rationele antwoorden, maar die kan die zijn zoon niet geven. Hij weet ook niet waarom hij zich ongelukkig is. “Je steekt preken af over het leven, maar je laat ons barsten”, schreeuwt de zoon zijn vader toe.

Maar Peter is ook de zoon van een vader. Als Peter zijn vader Anthony (Anthony Hopkins) opzoekt in Washington hoort hij zichzelf. Hij maakt zijn vader dezelfde verwijten die zijn zoon Nicholas hem maakt.

Geploeter

Het thema van de film is het machteloze geploeter van ouders om het leven van hun kind in goede banen te leiden, een universeel thema. Denk aan de hit “Pa” van de ska-, punk- en reggaeband Doe Maar waarin de vader zijn zoon toespreekt: ‘Knoop je jas dicht, doe een das om, was eerst je handen, kam je haren’ enz. En waarop het antwoord van de zoon is: ‘Ik sta hier en ik zing, doe gewoon mijn ding, dat moet je accepteren’. ‘Ik weet niet waar ik sta, loop niemand achterna, maar doe de dingen die ik doe met mijn ogen dicht.’

Hoewel Anthony Hopkins veel goed maakt, haalt de film niet het niveau van The Father. Daarvoor ligt de focus, ondanks de titel, te veel op de vader in plaats van op de zoon. Maar de dialogen tussen vader en zoon zijn zó indringend en geven zóveel stof tot nadenken dat de film het bioscoopkaartje meer dan waard is.

Kader

- Hugh Jackman (1968), vader Peter in het verhaal, is hier tamelijk onbekend, maar in de VS razend populair. Hij presenteerde drie maal de Oscar uitreikingen en werd in 2008 door het Amerikaanse tijdschrift People uitgeroepen tot de meest sexy man. Naast een loopbaan in de filmwereld heeft Jackman een carrière als zanger.

- Laura Dern (1967), die de rol van de verlaten echtgenote Kate speelt, zal in het scenario van The Son haar thuissituatie hebben herkend. Haar ouders, beiden succesvolle acteurs, hebben haar verwekt terwijl ze de film The Wild Angels (1966) opnamen. Nadat haar ouders waren gescheiden groeide ze op bij haar moeder. Ze won een Oscar met haar rol van advocaat in de film Marriage Story (2019).

- Vanessa Kirby (1988), vertolker van de rol van de nieuwe vriendin Beth, speelde in de Netflix-serie The Crown de rol van prinses Margret, zus van koningin Elisabeth.

- In 2021 won Anthony Hopkins (1937) voor zijn rol van de hoogbejaarde, licht dementerende vader in de film The Father een Oscar voor de beste mannelijke hoofdrol. Daarmee werd hij de oudste acteur ooit aan wie een Oscar werd toegekend.