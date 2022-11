Franks Filmtip: ‘Deze film is interessant en hilarisch tegelijk’

BREDA - Wekelijks belicht filmliefhebber Frank Spreuwenberg een film die in één van de Bredase bioscopen draait of online te bekijken is. Deze week is dat The Lost King. Te zien is Chassé Cinema.

Waar kennen we de Engelse koning Richard III (1452-1485) ook al weer van? O ja, van Shakespeare’s toneelstuk waarin deze koning het uitschreeuwt als hij gewond op het slagveld ligt: “Een paard! Een paard! Mijn koninkrijk voor een paard!”

De film The Lost King, over de zoektocht naar de resten van koning Richard III, is hilarisch, een vrolijk drama. Naar de beste Engelse gewoontes nemen de Britten zichzelf de maat en wordt, in dit waargebeurde verhaal, de Britse wetenschap en standenmaatschappij flink op de hak genomen.

Koning Richard III

Richard, laatste telg uit het adellijke huis York, is de geschiedenis ingegaan als een machtswellusteling die al moordend de troon greep. Maar de rivaal van Richard III (Hendrik VII van het huis Tudor) won op het slagveld – Richard zat maar twee jaar op de troon - en daarom denken sommige Britten dat deze vijand hem het moordende imago heeft opgedrongen in de Engelse geschiedenis. Die Britse amateur historici zoeken eerherstel en bestuderen daarom de legendarische koning Richard III, wiens resten, volgens de overlevering, in een beekje bij Leicester (midden Engeland) zijn geworpen.

Philippa Langley (haar echte naam), vertolkt door Sally Hawkins, is zo’n hobby-historicus. Ze woont in Edinburgh (Schotland), is een onopvallende, bescheiden opgeleide vrouw en werkt als advertentieverkoopster. Haar huwelijk met John (Steve Coogan) is een teleurstelling. Ze is een beetje wereldvreemd en rekent het vinden van het graf van Richard III tot haar obsessies. Ze leest dikke historische boeken over deze verloren koning, sluit zich aan bij de Richard III Society, een genootschap dat streeft naar eerherstel van Richard III, en meent in haar fanatisme de resten van de koning op het spoor te zijn gekomen. Die zijn volgens haar te vinden onder een parkeerplaats van de gemeentelijke sociale dienst van Leicester. Omdat daar in de middeleeuwen een kloosterkerk heeft gestaan.

Over haar bevindingen neemt ze contact op met de afdeling archeologie van de universiteit van Leicester. Ze stelt voor het asfalt van de pareerplaats te verwijderen op de plek waar de letter R (van Reserved, gereserveerd) op de bestrating is gekalkt. De archeoloog (Mark Addy) vindt Philippa maar raar en werkt haar de deur uit. Dan wendt ze zich tot de gemeente Leicester. Voor de promotie van de stad zou de aanwezigheid van het graf geweldig zijn, maar ook de gemeente Leicester wil geen penny in het project steken.

Crowdfunding

Philippa Langley laat zich door de hoge heren niet uit het veld slaan en begint een crowdfunding actie om geld op te halen voor de opgraving door het openbreken van de parkeerplaats. Die actie blijkt onverwacht bijzonder succesvol. Terwijl de bankrekening waarmee de zoektocht naar het graf van Richard III kan worden gefinancierd, wordt gevuld, besluit de universiteit om flink te snijden in het budget van de afdeling archeologie. Daardoor moet de universitair geschoolde archeoloog op zoek naar andere bronnen van inkomsten dan belastinggeld, wat de archeoloog en Philippa alsnog bijelkaar brengt. Niet omdat hij ook maar een snipper van de theorie van Philippa geloofwaardig acht, maar louter om het geld.

Bij de graafwerkzaamheden op de parkeerplaats van de sociale dienst is de archeoloog dan ook afwezig. Maar hij weet niet hoe snel hij op de plaats van de opgraving moet komen als blijkt dat de beenderen van een mismaakte man zijn gevonden, waarvan diverse kenmerken er op wijzen dat het de resten zijn van Richard III. Wat later via DNA onderzoek wordt bevestigd, waarna de universiteit en de gemeente Leicester proberen met de eer van de ontdekking te gaan strijken.

Wat je moet weten over de film

- De adellijke huizen van York en Tudor vochten een slag uit bij Bosworth (midden Engeland), waarbij de gebochelde Richard sneuvelde. Honderd jaar later drukte Shakespeare in het toneelstuk The Tragedy of Richard III op deze koning het etiket van een machtswellusteling die zich een weg naar de troon moordt.

- Steve Coogan (The Trip) baseerde het scenario op het boek dat Philippa Langley schreef over haar zoektocht naar de resten van Richard III met de titel: The Kings Grave. The search for Richard III.

- In 2014 is op de plaats waar het graf van Richard III in Leicester is gevonden een museum geopend over het leven van de legendarische koning.

- Bij de première van de film The Lost King in oktober van dit jaar zag de Universiteit van Leicester zich genoodzaakt een persbericht uit te geven met de volgende inhoud: “Wij hebben nauw samengewerkt met Philippa Langley gedurende het project, en ze is door de universiteit niet op een zijspoor gezet. Bij elke persconferentie in verband met de Koning was ze onderdeel van het panel dat vragen beantwoordde. Vóór Philippa´s interventie was algemeen bekend waar de resten van de Koning zich bevonden, niettemin erkennen we dat zij de positieve drijvende kracht was achter de beslissing om naar de resten van Richard III te gaan graven.”

In een reactie hierop heeft Philippa Langley, kort gezegd, verklaard dat dit persbericht misleidend is en dat zij weldegelijk op een zijspoor is gezet door de universiteit. Verder benadrukt ze dat de universiteit van Leicester ten onrechte met de eer van de ontdekking van de resten van koning Richard III is gaan strijken (“wrongly taking my credit for leading the search for the King’s remains”.)