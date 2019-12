Bond Concepts breidt verder uit met pand aan de Druivenstraat

BREDA - Er is grote vraag naar kantoorruimtes voor startende en snelgroeiende bedrijven. En daar speelt Bond Concepts op in. Na onder andere het succes van Bond Park aan de Zuidelijke Rondweg gaat het bedrijf nu ook kantoorruimte verhuren aan de Druivenstraat.

Bond Incubator: dat is de naam van het nieuwste project van Bond Concepts. Het gaat daarbij om het pand aan de Druivenstraat 5-7, dat het bedrijf in november kocht. Commercieel Manager van Bond Concepts Maurice Vermeulen legt uit waarom. "We zien een toenemende groei in de vraag naar kantoorruimtes voor startende en snelgroeiende bedrijven. Voor zulke bedrijven is het belangrijk dat door kunnen groeien in een gebouw, en ze zijn gebaat bij een iets lagere huurprijs. Dat is dan ook wat we met Bond Incubator bieden." Naast de kantoorruimtes krijgt het gebouw ook gezamenlijke faciliteiten zoals vergaderzalen en een keukentje. "Dat er vraag naar is blijkt wel uit het feit dat er nog voor de opening al meerdere huurders zijn vastgelegd, waaronder het snelgroeiend Engels bedrijf Block & Mesh wat sinds enkele jaren actief is met hun Europese kantoor vanuit Breda", aldus Vermeulen.

Voor het nieuwe concept heeft Bond Concepts we ook gekozen voor een nieuwe vorm van financieren; Crowdfunding. "We zijn reeds eigenaar van het pand maar herfinancieren middels het platform van Collin de aankoop plus de inmiddels in gang gezette verbouwing", legt Vermeulen uit. "Het is schitterend om te zien dat er binnen een week ruim 600 investeerders zijn gevonden die net zoals wij geloven in dit nieuwe concept. Van de benodigde 800.000 euro is dan ook al ruim 98 procent opgehaald."

Bond Park

Bond Incubator is het nieuwe label van Bond Concepts. Bond Concepts werd vijf jaar geleden opgericht en startte met de verhuur van het voormalige Exxon Mobil benelux kantoor aan de Zuidelijke Rondweg onder de naam Bond Park. Dat pand van ruim 18.000 m2 werd opgeknapt en verbouwd. Het pand huisvest nu 52 huurders en heeft een wachtlijst. Na Bond park volgde in Breda Cond City Center tegenover het station en Bond Towers aan de A27. Ook in Eindhoven heeft Bond Concepts inmiddels een pand.