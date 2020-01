Promiss verdwijnt uit Bredaas straatbeeld, ook toekomst Steps onzeker

BREDA - Kledingwinkel Promiss sluit de deuren. Modebedrijf FNG, waar Promiss onder valt, heeft besloten vol in te zetten op online verkoop. Daarom sluiten alle Nederlandse filialen van Promiss de deuren. En ook een groot deel van de Steps-winkels zullen uit het straatbeeld verdwijnen.

FNG sluit dit voorjaar alle winkels van Promiss. En dat betekent dat ook de kledingzaak die in Breda aan de Eindstraat is gevestigd de deuren zal moeten sluiten. Bovendien is ook de toekomst van Steps erg onzeker. De kledingwinkel die in Breda naast de Promiss is gevestigd, zal waarschijnlijk ook dicht gaan. FNG heeft laten weten dat sommige Steps filialen open blijven, maar dat een aanzienlijk deel ook de deuren sluit. Welke winkels precies open blijven en welke sluiten, is nog niet bekend.

FNG zet met de sluiten van de winkels in op verdere digitalisering van haar activiteiten. Het modebedrijf wil graag haar collecties en merken via eigen webshops en online partners zoals Zalando en Wehkamp verkopen.

In de betrokken winkels zijn 108 vaste werknemers en 126 tijdelijke werknemers actief.