Aanleg Warmtesingel van start: leiding van 5 kilometer dwars door Breda

BREDA - Vandaag start Ennatuurlijk met de aanleg van de Warmtesingel Breda. Dit is een vijf kilometer lange leiding die het warmtenet aan de ene kant van de stad op termijn verbindt met het warmtenet aan de andere kant.

Het gaat om een leiding van de Lunnetstraat (NAC stadion) tot de Middellaan. Hiermee kunnen potentieel vijfduizend woningen en honderd bedrijven duurzame warmte ontvangen.



Bijna twintig procent van de Bredase huishoudens is al aangesloten op het warmtenet van Ennatuurlijk. De warmte is afkomstig van de RWE-centrale in Geertruidenberg. In de centrale wordt elektriciteit opgewekt waarbij veel warmte vrijkomt. Een groot deel van die warmte, die anders zou worden weggekoeld, wordt gebruikt voor de verwarming van huizen en bedrijven in Breda, Tilburg, Oosterhout en Made.

"Met Warmtesingel Breda leveren we een belangrijke bijdrage aan het klimaatakkoord", zegt Erik Stronk, algemeen directeur Ennatuurlijk. "We besparen nu al dertig procent aan CO2-uitstoot. In 2030 kan dit percentage worden verhoogd naar zeventig procent en in 2050 zelfs naar honderd procent. Samen met gemeente Breda, de provincie en woningcorporaties gaan we namelijk steeds meer lokale, duurzame bronnen aansluiten. Denk aan de inzet van aardwarmte en restwarmte van bedrijven. Hiermee kunnen we het warmtenet nog CO2-armer inrichten."