Marlies Dekkers praat over faillissement bij Bredaas netwerkevenement

BREDA - I F*cked up and survived. Dat is de naam van het netwerkevenement voor ondernemers dat in februari voor de vierde keer wordt georganiseerd door JCI Breda en Jong Management kring West-Brabant. Het evenement strikte Marlies Dekkers als hoofdspreker. Zij komt praten over haar faillissement en de lessen die ze daaruit trok.

Bij netwerkevenementen voor ondernemers wordt vaak gepraat over succes. Hoe bereik je het, en hoe hou je het. Maar JCI Breda en Jong Management Kring West-Brabant pakken het anders aan. Zij leggen de focus juist op het maken van fouten, en de lessen die je eruit kan trekken. Daarom heeft hun evenement de opvallende en toepasselijke naam I F*cked up and survived.

De hoofdspreker van het evenement is Marlies Dekkers. Zij bouwde een groot lingerie-imperium op, maar ging in 2013 failliet. In Breda komt ze met de bezoekers van het netwerkevenement praten over die periode, en over de lessen die zij uit haar faillissement heeft getrokken.

"Een ondernemer is ook maar een mens, dus maakt ook wel eens fouten. Of komt in situaties terecht waar anderen proberen hem onderuit te halen. Een goede ondernemer leert van zijn 'Fuck ups'. Komt daar sterker uit en begaat niet nog een keer dezelfde fout. Tijdens 'I fucked up and survived' vertellen ervaren ondernemers over de hobbels en valkuilen die zij tegen zijn gekomen. Over de verkeerde keuzes, over de lastige situaties waar ze in terecht kwamen. Maar vooral ook over de manier waarop ze er bovenop kwamen", laat de organisatie weten. Het evenement is 13 februari in de voormalige Seelig kazerne