Uitstel van betaling voor kledingketen Didi

BREDA - Het gaat slecht met modeketen Didi. Het bedrijf heeft uitstel van betaling gekregen, en de webshop is momenteel buiten werking. Als de winkels de deuren moeten gaan sluiten, zou dat slecht nieuws zijn voor de Eindstraat. Didi zit naast Promiss en Steps. Van die winkels werd gisteren bekend dat ze de deuren sluiten.

Voor Breda is het geen goed nieuws. Als Didi in Breda de deuren moet sluiten, zou dat voor een flink gat zorgen in de Eindstraat. De zaak is namelijk gevestigd naast de Steps en de Promiss. Van de Promiss werd gisteren bekend dat het de deuren dit voorjaar nog gaat sluiten. Ook de toekomst van de Steps is zeer onzeker. Een 'aanzienlijk deel' van de Nederlandse Steps winkels gaat namelijk ook dicht. Of de Bredase vestiging daarbij hoort, is nog niet bekend gemaakt.