Saman Groep verhuist naar Breda: 'Ruimte nodig voor groei'

BREDA - Op 1 februari 2020 verhuist de Saman Groep haar verkoopkantoor in het Tricorp Businesscenter te Oosterhout naar een vestiging aan de Neerloopweg te Breda. De belangrijkste reden voor deze stap is dat op deze nieuwe locatie verdere groei mogelijk is en een veel betere bereikbaarheid in de regio West-Brabant.

"Sinds april 2019 zijn we actief in Oosterhout en ervaren we een sterke groei in deze regio. In de praktijk merken we dat er behoefte is aan een installateur die particulier en ondernemer helpt met het verduurzamen van woning of bedrijfspand. Met de verhuizing naar Breda zijn we beter bereikbaar en beschikken we straks naast kantoorruimte, ook over voldoende magazijnruimte voor onze (duurzame) installaties. Daarmee kunnen we onze steeds verder groeiende particuliere en zakelijke klantenkring in West-Brabant op een betere en efficiëntere manier bedienen. Van advies over verduurzamen, realisatie van uiteenlopende installaties en periodiek onderhoud.", aldus Daniël Lodders, Algemeen Directeur van de Saman Groep.

De Saman Groep

De Saman Groep is een totaalinstallateur voor zowel de particuliere als zakelijke markt. Sinds 2004 ligt de focus op het bereikbaar maken van duurzame energie in Zuidwest-Nederland. Van zonnepanelen en warmtepompen tot elektrische laadstations, zonneboilers en warmtepompboilers. Door al vroeg in te spelen op de energietransitie, werd een enorme groei voor de organisatie mogelijk. Inmiddels heeft de Saman Groep circa 200 collega's in dienst en twee vestigingen.

"Vanaf 1 februari zal er een team van zes collega's actief zijn vanuit de vestiging in Breda en we verwachten richting eind 2020 dat het team uit circa 20 collega's zal bestaan." sluit Lodders af.