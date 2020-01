Studenten brood en banket nemen gloednieuw pand aan noordelijke rondweg in gebruik

BREDA - De studenten van de mbo-opleiding Brood en banket hebben deze maand intrek genomen in de gloednieuwe locatie langs de noordelijke rondweg. Het opvallende gebouw met de groene strepen is gevestigd op het terrein van de groen-opleidingen van Curio aan de Frankenthalerstraat. Het oude gebouw aan de Terheijdenseweg 414 was gedateerd en wordt binnenkort gesloopt.

De opleiding Brood en banket bestaat al tientallen jaren, vroeger nog onder de naam GTS. De laatste 18 jaar hadden de bakkers een grote ruimte aan de Terheijdenseweg, in het gebouw van het voormalige Vitalis College (mbo zorg en welzijn), dat nu ook Curio heet. Daar wordt binnenkort gestart met het bouwrijp maken voor het realiseren van de gemeentelijke topsporthal, waar de Curio-opleidingen mbo sport en bewegen gebruik van gaan maken. Voor de docenten en studenten Brood en banket is de nieuwe leer- en werkplek een welkome en broodnodige vernieuwing.

Het nieuwe pand is duurzaam gebouwd, zo liggen er zonnepanelen op het gebouw. De nieuwe ruimtes zijn ruim en voldoen aan alle laatste eisen. Er is een chocolade- en ijsbereidingsruimte, waar specialismen goed naast elkaar kunnen werken. De machines en ovens van de vorige locatie zijn meeverhuisd. In de toekomst zijn er plannen voor het geven van workshops en trainingen aan het bedrijfsleven.

Opening in april

Ondanks dat de studenten hun intrek al hebben genomen in het pand, vindt de officiële opening plaats in april. Die wordt gecombineerd met de viering van 100 jaar groenonderwijs. Daarmee kan het concept van 'grond tot mond', ofwel van akkerbouw naar broodproduct in dit geval, praktisch zichtbaar worden gemaakt.

Het oude pand, waar de nieuwe topsporthal wordt gebouwd binnenkort