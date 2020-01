Bijna helft van aangeboden woningen in Breda duurder dan half miljoen

BREDA - Het aanbod op de Bredase woningmarkt was nog nooit zó laag. Begin 2020 hadden woningzoekende keuze uit slechts 480 woningen. Door deze schaarste betalen kopers 60.000 euro meer dan twee jaar geleden.

Woningzoekende hebben begin dit jaar slecht 480 woningen waar zij uit kunnen kiezen. Dat blijkt uit de kwartaalrapportage 'Sprekende Cijfers Woningmarkten Q4 2019' van Van der Sande Makelaars. Bijna de helft van de aangeboden woningen kost meer dan een half miljoen euro. Daardoor is een groot deel van de huizen niet eens bereikbaar voor de meeste woningzoekers.

Beperkte keuzemogelijkheid

In de laatste drie maanden van 2019 is het aanbod met 200 woningen afgenomen, waardoor het aantal keuzemogelijkheden voor woningzoekers zeer beperkt is geworden. Van de aangeboden woningen heeft minder dan één op de drie een vraagprijs onder de 350.000 euro. Veel woningzoekers kunnen dit niet financieren, waardoor het merendeel van het aanbod voor hen niet bereikbaar is.

Toegenomen woningwaarde

In 2019 zijn woningen maar liefst 10 procent meer waard geworden in Breda. Hierdoor hoort de gemeente bij de sterkste stijgers onder de grote Nederlandse steden. Kopers betalen inmiddels gemiddeld 343.000 euro voor hun woning. Dat is 60.000 euro meer dan twee jaar geleden. Een belangrijke aanjager van deze prijsstijging is de grote vraag naar koopwoningen. Momenteel zijn op Funda.nl 12.500 mensen op zoek naar een woning in Breda.