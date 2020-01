Frigo Breda krijgt nieuwe vestiging in Moerdijk: 'Korte verbinding naar grote zeehavens'

BREDA - Frigo Breda, een wereldwijde speler in transport- en warehouse activiteiten van levensmiddelen en gerelateerde producten, gaat zich per 1 juni 2020 in de haven van Moerdijk vestigen. Deze locatie wordt meteen de nieuwe hoofdvestiging van het bedrijf.

Eigen kade

Op de nieuw te bouwen locatie gaat Frigo Breda zich bezighouden met de op- en overslag van gekoelde en gevroren producten per water, spoor en weg. Het perceel heeft een oppervlakte van 5,8 hectare en een eigen kade van 300 meter. Er komt een watergebonden koel- en vrieshuis met een capaciteit van 70.000 pallets, voorzien van 31 laaddocks en acht grote koelcellen. Voor Frigo Breda, die nu een capaciteit heeft van 37.000 pallets verspreid over zes locaties, betekent de vestiging in Moerdijk een aanzienlijke uitbreiding. Het wordt tevens de nieuwe hoofdvestiging van het bedrijf.

Railverbinding

"In ons nieuwe koel- en vrieshuis beschikken we over een grote op- en overslagcapaciteit aan het water en hebben we een korte verbinding met grote zeehavens Rotterdam en Antwerpen", stelt directeur Reinier van Elderen van Frigo Breda. "Daarnaast ligt er een railverbinding waarmee we goederen vanuit heel Europa kunnen aanvoeren en via onder andere het water naar hun eindbestemming kunnen vervoeren. Juist door meer gebruik te maken van water en rail beperken we het filegevoelige wegtransport van en naar Rotterdam en Antwerpen."