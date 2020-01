Weer een nieuwe wereldkeuken in de Foodhall: The Fat Italian opent binnenkort de deuren

BREDA - De Foodhall krijgt er weer een wereldkeuken bij. Koen van Gennip wil in maart de deuren van zijn nieuwe 'The Fat Italian' openen. "Verse producten zullen centraal staan bij de bereiding van de pizza's, pasta's en focaccia's."

Koen van Gennip is regelmatig in de Foodhall Breda te vinden. Hij is vrienden met de eigenaren van The Butcher's Burgers en is van begin af aan fan geweest van het concept van de Foodhall. "Het is echt iets unieks in Breda. En je ziet dat het ook goed loopt. December was echt een super drukke maand." Zelf ook een wereldkeuken openen in de Foodhall, was voor hem dan ook een droom. En binnenkort komt die droom uit. Dan opent hij zijn 'The Fat Italian', gelegen tussen Ribz en The Butcher's Burgers.

"Bij The Fat Italian zullen verse producten centraal gaan staan. De basis van de menukaart bestaat uit pizza's, pasta's en focaccia's. En we gaan ook een specialiteit van het huis serveren: Tagliata. Daarmee is het een mooie aanvulling op de wereldkeukens die de Foodhall al te bieden heeft," vertelt Koen enthousiast. "En alles wordt uiteraard bereid in een open keuken. Daarbij wordt het culinaire verzorgd door The Butcher's burgers en werken we samen met bakkerij Pol v/d Bogaert."

Spannend is het voor hem wel, want ondanks het feit dat hij zo'n tien jaar horeca-ervaring heeft, is het zijn eerste eigen zaak. Naast zijn eigen restaurant in de Foodhall, heeft Koen 'gewoon' een kantoorbaan. "Ik krijg gelukkig veel hulp en advies. Dat is enorm fijn." Wel moeten Bredanaars nog even geduld hebben voor ze bij The Fat Italian terecht kunnen. Koen hoopt de zaak in maart te kunnen openen.