Hoogste punt bereikt bij huurappartementen Driesprong: oplevering in de zomer

BREDA - Woningcorporatie WonenBreburg is weer een stap verder in het project Driesprong, dat bestaat uit betaalbare en duurzame huur- en koopwoningen. De bouw van zeventien CO2-neutrale sociale huurappartementen in Driesprong Breda bereikte afgelopen week het hoogste punt. Oplevering staat gepland voor de zomer.



Met het leggen van zonnepanelen op het dak van het nieuwe gebouw, werd het hoogste punt bereikt. Hans Pars, bestuursvoorzitter WonenBreburg: “Woningzoekenden kunnen rond de zomer hun intrek nemen in de appartementen. Daar zijn we ontzettend blij mee. Door actief te sturen op CO2-neutralititeit door het nemen van duurzame maatregelen, houden we de energielasten van de woningen betaalbaar voor de bewoners én nemen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid met betrekking tot het klimaat”.

CO2-neutraal en betaalbaar

Nederlandse Bouw Unie bouwt in opdracht van WonenBreburg zeventien sociale huurappartementen, onderdeel van de realisatie van 267 huur- en koopwoningen binnen het groene en ruime Driesprong. Dit is een van de projecten waarmee WonenBreburg inzet op beschikbaarheid van betaalbare, duurzame woningen. De zeventien driekamerappartementen van 56 tot 67 m2 hebben een huurprijs van circa 620 euro per maand. De woningen zijn bedoeld voor een- of tweepersoonshuishoudens. Het complex heeft 4 woonlagen.

Dankzij duurzame maatregelen, zoals schil- en dakisolatie, zonnepanelen en slimme ventilatie, voldoet het nieuwe gebouw aan de duurzaamheidseisen voor een CO2-neutraal gebouw. Daarmee houdt de woningcorporatie de energiekosten van de woningen ook in de toekomst betaalbaar.

Oplevering

Naar verwachting worden de zeventien sociale huurappartementen rond de zomer van 2020 opgeleverd. Geïnteresseerden kunnen reageren op de woningadvertentie via Klik voor Wonen die kort daarvoor gepubliceerd wordt. Kijk voor meer informatie over inschrijven, toewijzen en het project op de projectpagina van Driesprong.