De Driesche Weide in Bavel: 34 nieuwe eengezinswoningen gaan medio 2020 in de verkoop

BAVEL - In Bavel worden aan de Gilzeweg en de Eikbergse Akker 34 nieuwe eengezinswoningen gerealiseerd onder de naam 'De Driesche Weide'. De woningen gaan naar verwachting medio 2020 in de verkoop. Geïnteresseerden kunnen donderdagavond naar een informatiebijeenkomst komen.

De roep om betaalbare nieuwbouwwoningen is groot in Bavel. Interesse in het nieuwbouwproject van Van Wijnen Projectontwikkeling Zuid en HPO Vastgoed zal dan ook groot zijn. Zij ontwikkelen aan de Eikbergse Akker, de Gilzeweg, de Brigidastraat en de Kalverweide de Driesche Weide: een project waarbij ruimte is voor 34 eengezinswoningen.

Tussen het groen in het zuiden van Bavel is er ruimte voor 11 rij- en hoekwoningen, 14 twee-onder-een-kapwoningen en 3 vrijstaande woningen, valt op de nieuwe website van de Driesche Weide te lezen. "Met de gemeente Breda zijn wij momenteel in overleg om het bestemmingsplan te wijzigen en om zo een nieuwe ontwikkeling mogelijk te maken." De woningen kunnen dan medio 2020 in de verkoop.

Informatiebijeenkomst

Wie geïnteresseerd is in het project, kan donderdagavond langs komen bij een informatiebijeenkomst in 't Klooster aan het Jack van Gilsplein. "Wij, projectontwikkelaars, gemeente en makelaars willen u en omwonenden graag informeren over de huidige stand van zaken van de woningbouwontwikkeling." De bijeenkomst duurt van 18.00 uur tot 20.00 uur.